दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों से बचकर निकलें, वरना जाम में फंस जाएंगे; पढ़ें ट्रैफिक अपडेट

Delhi Traffic Updates: दिल्ली में आज धार्मिक जुलूसों और आपातकालीन परिस्थितियों के चलते कई रास्तों पर ट्रैफिक जाम लग सकता है, इसलिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वैकल्पिक मार्गों के उपयोग की सलाह दी है।

राजधानी दिल्ली के कई रास्तों पर आज हलचल रहने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि आज आपातकालीन परिस्थितियों और धार्मिक जुलूसों के चलते कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम लग सकता है। ऐसे में पुलिस ने कुछ रूट्स डायवर्ट किए हैं। तो घर से निकलने से पहले आज का ट्रैफिक अपडेट जरूर पढ़ लें।

ITO और आसपास की सड़कों पर ब्रेक आज सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक दिल्ली की कुछ प्रमुख सड़कों पर आपातकालीन परिस्थितियों के कारण ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। प्रभावित होने वाले रास्तों में डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट (ITO चौक), बहादुरशाह ज़फर मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट, शांति वन क्रॉसिंग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम, प्रगति मैदान टनल से शांति वन चौक, विकास मार्ग और आईपी मार्ग शामिल हैं। इन रास्तों पर भारी जाम की संभावना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप रिंग रोड या अन्य बाहरी रास्तों जैसे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

दोपहर में इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट दोपहर 1:00 बजे से दिल्ली की सड़कों पर दो बड़े आयोजन होंगे, जो ट्रैफिक को और रोचक बना देंगे। पहला है संत श्री दुर्बल नाथ जी महाराज की जन्मदिन शोभा यात्रा, जो रामलीला मैदान से शुरू होकर असिफ अली रोड, अजमेरी गेट, पुल पहाड़गंज, झंडेवालान, फैज रोड, गुरुद्वारा रोड, आर्य समाज रोड और टैंक रोड तक जाएगी। इस जुलूस में करीब 1500 लोग शामिल होंगे। दूसरा आयोजन है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन की 31वीं नेशनल कन्वेंशन का जुलूस, जो पहाड़गंज क्षेत्र से गुजरेगा। इन जुलूसों के कारण देश बंधु गुप्ता रोड, चेम्सफोर्ड रोड, कुतब रोड, पुल पहाड़गंज, गुरुद्वारा रोड, आर्य समाज रोड और आसपास की सड़कों पर दोपहर 3:00 बजे से भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की संभावना है।