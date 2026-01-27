दिल्ली में आज इन मार्गों पर ट्रैफिक पाबंदियां, अपनाएं ये वैकल्पिक रूट
दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के कारण शाम 4 से 6 बजे तक कई रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदी रहेगी। कई रास्ते तो पूरी तरह बंद रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम से बचने के लिए लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
दिल्ली के विजय चौक पर मंगलवार को बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने शाम 4 से 6 बजे तक कड़े यातायात प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान विजय चौक सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा और कर्तव्य पथ, रायसीना रोड और रफी मार्ग जैसे रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वे इन मार्गों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्गों का चुनाव करें।
कई रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि मंगलवार को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इसके लिए पुलिस ने यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। रिहर्सल की वजह से शाम चार से छह बजे तक कई रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस ने लोगों को विजय चौक के आसपास आने से बचने और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
इन रास्तों पर जाने से करें परहेज
निर्धारित समय के दौरान विजय चौक सामान्य यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं कृषि भवन चौराहे से विजय चौक की ओर जाने वाले रायसीना रोड पर भी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। दारा शिकोह रोड चौराहा, कृष्णा मेनन मार्ग चौराहा और सुनहरी मस्जिद चौराहा से आगे विजय चौक की दिशा में भी यातायात पर रोक रहेगी। रिहर्सल के लिए विजय चौक और रफी मार्ग-कर्तव्य पथ क्रॉसिंग के बीच कर्तव्य पथ पर भी वाहनों के आने की अनुमति नहीं होगी।
अपनाएं ये वैकल्पिक रूट
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है जिनमें रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी.प्वाइंट, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड और मिंटो रोड शामिल हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। वाहन चालकों को ट्रैफिक अपडेट लेते रहने की भी सलाह दी गई है।