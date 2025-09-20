दिल्ली में 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कुछ रास्ते बंद तो कई रूट डायवर्ट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए एडवाइजरी जारी की है। लाल किला मैदान में होने वाले रामलीला और दशहरा मेले के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इन कार्यक्रमों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, आगंतुकों और वीआईपी के शामिल होने की उम्मीद है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के लिए एडवाइजरी जारी की है। लाल किला मैदान में होने वाले रामलीला और दशहरा मेले के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की गई है। इन कार्यक्रमों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, आगंतुकों और वीआईपी के शामिल होने की उम्मीद है। इस दौरान तीन प्रमुख रामलीलाएं - लव कुश रामलीला, नव श्री धार्मिक रामलीला और श्री धार्मिक रामलीला का आयोजन किया जाएगा।

एडवाइजरी में यात्रियों को लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग से बचने की सलाह दी गई है। त्योहार के दौरान शाम 5 बजे से आधी रात के बीच सभी व्यावसायिक वाहनों और डीटीसी बसों को लाल किला की ओर जाने के बजाय दिल्ली गेट चौक, दरियागंज और छत्ता रेल चौक से डायवर्ट किया जाएगा।

ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी निशांत गुप्ता ने कहा कि इन तीनों रामलीलाओं में आने वाली भीड़ के कारण दिल्ली गेट से छत्ता रेल चौक तक नेताजी सुभाष मार्ग और निषाद राज मार्ग पर ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा।

एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि जरूरी हुआ तो छत्ता रेल चौक, टी पॉइंट सुभाष मार्ग, दिल्ली गेट, शांति वन चौक और लोथियन रोड स्थित जीपीओ चौक से निजी वाहनों के लिए भी डायवर्जन लागू किया जाएगा।

इस दौरान सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों में दिल्ली गेट से राजघाट, शांति वन, हनुमान सेतु, केलाघाट से छत्ता रेल और छत्ता रेल से हनुमान सेतु, सलीमगढ़ बाईपास, राजघाट से दिल्ली गेट शामिल हैं।

जिन आगंतुकों के पास पार्किंग लेबल नहीं है, उन्हें माधव दास पार्क, तिकोना पार्क, सुनहरी मस्जिद, परेड ग्राउंड, दंगल मैदान, ओमेक्स मॉल और चर्च मिशन रोड पर निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

पार्किंग लेबल वाले वाहनों के लिए लाहौरी गेट, 15 अगस्त पार्क, प्राचीर और 4ए पार्किंग क्षेत्र के अंदर रिजर्व एरिया होगा। आयोजन स्थल के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन लाल किला और जामा मस्जिद हैं। अधिकारियों ने बताया कि छत्ता रेल चौक और नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से आगे किसी भी ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा या साइकिल रिक्शा को अनुमति नहीं दी जाएगी।