दिल्ली में वायु सेना मैराथन को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी; कई रास्तों पर डायवर्ट रहेगा रूट

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को आयोजित होने वाली 'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' 2025 को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय वायु सेना द्वारा रविवार को सशस्त्र बलों के जवानों और लोगों के लिए आयोजित यह मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होकर यहीं खत्म होगी।

Sat, 1 Nov 2025 08:16 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित होने वाली 'सेखों भारतीय वायु सेना मैराथन' 2025 को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय वायु सेना द्वारा रविवार को सशस्त्र बलों के जवानों और लोगों के लिए आयोजित यह मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू होगी।

21.097 किलोमीटर का हाफ मैराथन सुबह 5:30 बजे, 10 किलोमीटर दौड़ सुबह 6:30 बजे और 5 किलोमीटर दौड़ सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। पुलिस के अनुसार, इसमें 10000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। एडवाइजरी के अनुसार, मैराथन के सुचारू संचालन के लिए सुबह 4:45 बजे से 10 बजे तक मैराथन मार्गों पर ट्रैफिक बंद रहेगा। हालांकि, इमरजेंसी वाहनों की आवाजाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, जनपथ, मथुरा रोड और राजेश पायलट मार्ग सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि यात्रियों की सहायता के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर के लिए सुझाए गए मार्गों में रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, धौलाकुआं, सरदार पटेल मार्ग, आरएमएल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, मिंटो रोड और जवाहरलाल नेहरू मार्ग शामिल हैं।

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए यात्री डीएनडी फ्लाईओवर, बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग, एम्स चौक, धौलाकुआं नारायणा फ्लाईओवर, विकास मार्ग, आईटीओ, आउटर सर्कल कनॉट प्लेस और पंचकुइयां रोड का उपयोग कर सकते हैं।

