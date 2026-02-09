दिल्ली में टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के कारण इन डेट पर रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां
दिल्ली में आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप मैचों के दौरान अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास 10 फरवरी से 1 मार्च तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, मैच वाले दिनों में सुबह 9 से रात 11.30 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा।
दिल्ली में आईसीसी टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचों के कारण कई दिन ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगीं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आईसीसी टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच की वजह से 10, 12, 13, 16, 18 फरवरी और 1 मार्च को अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। मैचों से पहले और बाद में दर्शकों की आवाजाही को लेकर मैच के दिन में सुबह 9 बजे से रात 11.30 बजे तक अलग-अलग समय पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
किस दिन कब तक पाबंदियां?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि लोगों को 10, 16 और 18 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जबकि 13 फरवरी और 1 मार्च को दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक और 12 फरवरी को शाम 6 बजे से रात 11:30 बजे तक अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास की सड़कों से बचने की सलाह दी जाती है।
इन सड़कों पर लगाया जा सकता है डायवर्जन
ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर आईटीओ चौक से दिल्ली गेट तक बहादुरशाह जफर मार्ग, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक आसफ अली रोड और राजघाट से जेएलएन मार्ग तक के हिस्सों पर डायवर्जन और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वाहन चालकों को पीक आवर्स के दौरान इन सड़कों से बचने की सलाह दी गई है।
इन जगहों पर मुफ्त पार्किंग की सुविधा
दर्शकों को बिना परेशानी के यात्रा के लिए दिल्ली मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन दिल्ली गेट (गेट 4 और 5) और आईटीओ (गेट 3 और 4) हैं। स्टेडियम के पास केवल वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों के लिए सीमित पार्किंग उपलब्ध होगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड के नीचे मुफ्त पार्किंग की सुविधा रखी गई है।
गलत पार्किंग पर उठा लिए जाएंगे वाहन
एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रतिबंधित जगहों पर पार्क किए गए वाहनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे वाहनों को टो कर लिया जाएगा। यह भी सलाह दी कि दर्शक स्टेडियम के अंदर लैपटॉप, कैमरे, हेलमेट, बैकपैक, खाने-पीने की चीजें, पानी की बोतलें, पावर बैंक, लाइटर, माचिस, चाकू या हथियार जैसी प्रतिबंधित चीजें न ले जाएं। यात्रियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने, ट्रैफिक संकेतों और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।
