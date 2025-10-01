जाम से मिलेगी राहत, दिल्ली के इस इलाके में बनने जा रहा बड़ा फ्लाईओवर; खर्च होंगे 500 करोड़

दिल्ली के यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डा (ISBT) पर रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। सरकार इस फ्लाईओवर को बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्ज करेगी।

दिल्ली के यात्रियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली के कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस अड्डा (ISBT) पर रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलने वाली है। सरकार ने निगमबोध घाट को मजनू के टीला से जोड़ने वाली सड़क पर एक नया फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया है। इसको लेकर प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद राजघाट से लेकर मजनू का टीला तक की रोड रेड लाइट फ्री जोन बन सकती है।

फिलहाल आईएसबीटी के आसपास काफी लंबा जाम लगा रहता है। ट्रैफिक व्यवस्था एकदम से अव्यवस्थित है। यहां लोग पांच तरफ से आते-जाते हैं। आईएसबीटी के पास प्रस्तावित नए फ्लाईओवर के बारे में बात करते हुए पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि इस फ्लाईओवर का उद्देश्य इलाके की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना औ आईएसबीटी के आसपास भीड़ को कम करना है। अधिकारी ने बताया कि नया प्रस्तावित फ्लाईओवर आईएसबीटी के ऊपर से गुजरेगा और मेटकाफ रेड लाइट को पार करते हुए मजनू का टीला के पास उतार देगा। इस फ्लाईओवर के बन जाने से आईएसबीटी के आसपास लोगों को काफी राहत मिल जाएगी।

इस मामले में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि आईएसबीटी फ्लाईओवर के लिए एक डीपीआर तैयार करने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने बताया कि इसका काम शुरू होने के बाद इसे पूरा होने में करीब दो साल का समय लग सकता है और इस प्रोजेक्ट में कुल 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।