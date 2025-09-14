ट्रैफिक सिग्नल खराब है? इस ऐप से पहुंचेगी सीधी शिकायत, जुड़ने जा रहा नया फीचर

शहर में रोजाना ऐसे हालात पैदा होते हैं, जब 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल में से कोई एक खराब हो जाता है, जिससे यातायात अव्यवस्थित हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसका हल निकालने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (DTP) नागरिकों को इसकी रिपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति बनाने पर विचार कर रही है।

दिल्ली के एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती हल्की-सी चमकी और फिर बुझ गई। कुछ ही सेकंड में वहां गाड़ियों का जाम लग गया। भ्रमित कार ड्राइवर आगे बढ़े और फिर रुक गए, बाइक सवार बसों के बीच से निकलने लगे और ऑटो गलत लेन में घुसने लगे। इस अफरा-तफरी के बीच एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा था, जो स्वचालित सिग्नल की जगह लेने की कोशिश कर रहा था।

शहर में रोजाना ऐसे हालात पैदा होते हैं, जब 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल में से कोई एक खराब हो जाता है, जिससे यातायात अव्यवस्थित हो जाता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसका हल निकालने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (DTP) नागरिकों को इसकी रिपोर्ट करने वाला पहला व्यक्ति बनाने पर विचार कर रही है। इसके 'ट्रैफिक प्रहरी ऐप' (Traffic Prahari app) में एक नया फीचर जोड़ा जाएगा, जिससे यात्री तुरंत खराब सिग्नल की शिकायत कर सकेंगे।

ट्रैफिक के स्पेशल सीपी अजय चौधरी ने कहा, "इस बारे में बातचीत शुरू हो गई है। एक बार जब तकनीकी चीजें तय हो जाएंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर यह कामयाब होता है, तो इससे न केवल सिग्नल की मरम्मत तेज़ी से होगी, बल्कि लंबे समय में बेहतर योजना बनाने के रास्ते भी खुलेंगे।" 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप को 2015 में लॉन्च किया गया था और 2024 में इसे फिर से बेहतर बनाया गया। इस ऐप ने हजारों दिल्लीवासियों को डिजिटल ट्रैफिक मार्शल में बदल दिया है। अब तक करीब एक लाख यूज़र्स और लगभग छह लाख उल्लंघनों की रिपोर्ट के साथ, इस ऐप ने अधिकारियों के अनुसार एक "समानांतर प्रवर्तन नेटवर्क"(parallel enforcement network) बनाया है। इसके ज़रिए नागरिक बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों, बाइक पर तीन सवारी और फ़ुटपाथ पर खड़ी कारों की जानकारी देते हैं।

अब तक, ट्रैफिक सिग्नल की समस्या पर ठीक से ध्यान नहीं दिया जा सका था। खराब सिग्नल के बारे में शिकायतें आमतौर पर हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल, गश्त कर रहे अधिकारियों या सोशल मीडिया पर आने वाले मैसेज के जरिए मिलती हैं, जहां लोग अक्सर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (DTP) को टैग करते हैं।

हाल ही में, एक नागरिक ने 'X' (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया: "द्वारका सेक्टर 16B चौराहे पर, दिल्ली पुलिस क्वार्टर के पास, ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रही है। एक सड़क पहले से ही निर्माण कार्य के कारण बंद है, जिससे यह बहुत खतरनाक हो गया है। कृपया इस पर तुरंत ध्यान दें।" एक और व्यक्ति ने एक पुरानी समस्या बताई: "इंदरलोक मेट्रो स्टेशन नाले के पुल के पास का सिग्नल 2-3 साल से काम नहीं कर रहा है, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं।"