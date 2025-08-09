दिल्ली में निर्माणाधीन मेट्रो लाइन का एक हिस्सा धंसा, इस सड़क पर आवाजाही बंद

दिल्ली मेट्रो के एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से शनिवार को वसंत कुंज स्थित मसूदपुर फ्लाईओवर के पास सड़क का एक हिस्सा धंस जाने के बाद एक सड़क को आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को डायवर्जन की सलाह दी है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक निर्माणाधीन स्थल पर दीवार गिरने से शनिवार को वसंत कुंज स्थित मसूदपुर फ्लाईओवर के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इसके बाद फोर्टिस अस्पताल से महिपालपुर की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को अरुणा आसफ अली मार्ग से जाने की सलाह दी है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, शनिवार को लगभग 1:30 बजे पीएस वसंत कुंज दक्षिण में एक कॉल मिली जिसमें वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन (डी 5-डी 6) में एक दीवार के गिरने के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद वसंत कुंज दक्षिण थाने के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि दीवार मुख्य सड़क के साथ गिरी थी। प्रारंभिक जांच से पता चला कि भारी बारिश और सीवेज लाइन टूटी होने के कारण दीवार ध्वस्त हो गई।

डीएमआरसी के कॉर्पोरेट संचार विभाग के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने बताया कि मसूदपुर फ्लाईओवर के पास मेट्रो के खोदाई वाले क्षेत्र में फुटपाथ का लगभग 10 से 15 मीटर का हिस्सा जमीन में धंस गया। हादसे में किसी भी व्यक्ति या सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर मसूदपुर फ्लाईओवर के नीचे फुटपाथ के पास सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।