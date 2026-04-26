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दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन; 11,800 से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना

Apr 26, 2026 06:31 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को एक विशेष अभियान चलाकर गलत पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले 11,800 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन; 11,800 से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए तीन घंटे का एक स्पेशल अभियान चलाया। इस सघन कार्रवाई के दौरान कुल 11,800 से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे गए। पुलिस का मुख्य ध्यान गलत पार्किंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर था क्योंकि इनसे अक्सर बड़े हादसे और जाम लगते हैं। आंकड़ों के अनुसार; 8,500 से ज्यादा लोगों पर गलत पार्किंग और 3,500 से अधिक पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने आगे भी ऐसे सख्त अभियान जारी रखने की बात कही है।

महज 3 घंटे में 11,800 से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि अभियान पूरे शहर में चलाया गया। दिल्ली ट्रैफिक महज तीन घंटे के इस स्पेशल अभियान के दौरान 11,800 से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। अभियान का मकसद गलत पार्किंग और गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करना था।

अधिकारियों ने बताया कि यह सघन अभियान शनिवार को सभी ट्रैफिक रेंज और जिलों में चलाया गया। अभियान का मकसद ट्रैफिक जाम को कम करना और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने दो मुख्य वजहों पर फोकस किया जिनकी वजह से अक्सर दिल्ली में ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं होती हैं।

अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान, 8,500 से अधिक वाहन चालकों पर गलत या ट्रैफिक में रुकावट डालने वाली पार्किंग के लिए केस दर्ज किया गया। जांच टीमों ने नो-पार्किंग जोन, चौराहों के पास, फुटपाथों पर और व्यस्त सड़कों एवं बाजारों में पार्क किए गए वाहनों को निशाना बनाया गया। इनमें से कई वाहनों को टो करके हटाया गया।

यही नहीं 3,500 से अधिक वाहन चालकों पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने के लिए कार्रवाई की गई। इस अभियान के लिए दुर्घटना की अधिक संभावना वाले इलाकों, मुख्य सड़कों और उन जगहों पर विशेष टीमें तैनात की गईं जहां अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होता रहा है।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बोली- आगे भी चलेगा अभियान

पुलिस ने बताया कि अभियान में सभी तरह के वाहनों पर कार्रवाई की गई। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) विजयांता गोयल आर्य ने कहा कि इस तरह के नियमों के उल्लंघन न केवल ट्रैफिक की आवाजाही में रुकावट डालते हैं वरन आम लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं।पुलिस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उपायों के तहत इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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