दिल्ली की सड़कों पर पुलिस का'ऑपरेशन चक्रव्यूह', नियम तोड़ने कटे 24 हजार चालान

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कमिश्नर के निर्देश पर 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' नामक एक पखवाड़े का विशेष अभियान चलाया, जिसमें रेड लाइट जंप, नशे में ड्राइविंग और बिना हेलमेट जैसे गंभीर उल्लंघन के लिए 24,841 चालान काटे गए और 144 वाहन जब्त किए गए।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाते हुए एक खास अभियान चलाया। इस अभियान का नाम था 'ऑपरेशन चक्रव्यूह'। इस पखवाड़े भर चले अभियान में हजारों चालान कटे और कई वाहन जब्त हुए। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई जानलेवा गलतियों को रोकने के लिए जरूरी थी।

क्या था ऑपरेशन चक्रव्यूह? दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के निर्देश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस, लोकल थाने और पीसीआर वैन की टीमें साथ मिलकर काम कर रही थीं। रोजाना दो घंटे के लिए व्यस्त चौराहों, बाजारों और दुर्घटना वाली जगहों के प्रवेश-निकास पर घेराबंदी की जाती थी। डीसीपी ट्रैफिक शशांक जायसवाल ने बताया कि यह सुनियोजित कार्रवाई थी, ताकि कोई उल्लंघनकर्ता बचकर न निकल सके।

आंकड़े बताते हैं सख्ती की कहानी अभियान में कुल 24,841 चालान विभिन्न ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए काटे गए। गंभीर मामलों में 144 वाहनों को जब्त किया गया। एक चौंकाने वाली घटना में चेकिंग के दौरान एक वाहन से नशीले पदार्थ बरामद हुए, जिसके बाद तिमारपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।