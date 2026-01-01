नए साल के जश्न में दिल्ली पुलिस की बड़ा एक्शन, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के काटे 868 चालान

संक्षेप: दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर ट्रैफिक पुलिस ने 20 हजार जवानों की तैनाती के साथ शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 868 लोगों के चालान काटे और हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

नए साल की धूमधाम में जहां लोग पार्टी और जश्न में डूबे थे, वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रात भर जागकर सड़कों को सुरक्षित बनाए रखा। नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी नजर रखी। गुरुवार को अधिकारियों ने बताया कि 31 दिसंबर की रात को ड्रंक ड्राइविंग के लिए कुल 868 चालान जारी किए गए।

हर प्रमुख इलाके में स्पेशल चेकिंग पुलिस ने मुख्य सड़कों, नाइटलाइफ वाले क्षेत्रों और रिहायशी कॉलोनियों में विशेष टीमों को तैनात किया। इन टीमों का लक्ष्य था ड्रंक ड्राइविंग के साथ-साथ तेज रफ्तार, बाइक स्टंट और अन्य खतरनाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना। कई जगहों पर ब्रेथलाइजर टेस्ट किए गए। टीमों ने चेकपॉइंट्स की लोकेशन बार-बार बदलकर ड्राइवरों को बचने का मौका नहीं दिया।

पार्टी हॉटस्पॉट्स पर अतिरिक्त फोर्स कॉनॉट प्लेस, हौज खास और एयरोसिटी जैसे व्यस्त इलाकों में सबसे ज्यादा भीड़ होने की वजह से वहां विशेष ध्यान दिया गया। सीसीटीवी निगरानी और जिलों के कंट्रोल रूम से रियल-टाइम समन्वय के जरिए स्थिति पर नजर रखी गई।