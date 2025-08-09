वाहन चालकों को मिलेगा रीयल टाइम अलर्ट; गूगल मैप पर 'ब्लैक स्पॉट' मार्क करेगी दिल्ली पुलिस

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वह गूगल मैप पर सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित करेगी ताकि वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास पहुंचने पर रीयल-टाइम अलर्ट दिए जा सकें। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी पहल का ऐलान किया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वह गूगल मैप पर सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित करेगी ताकि वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के पास पहुंचने पर रीयल-टाइम अलर्ट दिए जा सकें। अधिकारियों ने बताया कि यदि यह सुविधा 2025 में शुरू होती है तो शुरुआत में यह साल 2024 के लिए ब्लैक स्पॉट्स की लिस्ट से दुर्घटना संभावित स्थानों को प्रदर्शित करेगी क्योंकि लिस्ट हर साल आखिरी महीनों में अपडेट की जाती है।

बता दें कि ब्लैक स्पॉट वह जगह होती है जहां दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में बार-बार सड़क दुर्घटनाएं देखी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार, साल 2024 में कुल 111 ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की गई थी। इन ब्लैक स्पॉट्स में 1,132 सड़क हादसे दर्ज किए गए थे। इन सड़क हादसों में 483 मौतें शामिल हैं। पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक मुख्यालय) शिव केशरी सिंह ने बताया कि रीयल-टाइम अलर्ट भेजने के प्रोजेक्ट के लिए हम गूगल के साथ टाईअप करने का प्रयास कर रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि यदि यह प्रोजेक्ट इस साल लाइव हो जाता है तो मैप में सबसे पहले 2024 ब्लैक स्पॉट्स होंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद वाहन चालकों को रीयल टाइम जोखिम के बारे में जानकारी देना है ताकि उनकी ड्राइविंग आसान और सुरक्षित हो। साल 2024 में जीटी करनाल रोड स्थित आजादपुर सब्जी मंडी में सबसे अधिक 20 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 11 घातक थीं। एनएच-24 स्थित अक्षरधाम मंदिर के पास 19 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से आठ घातक थीं।