AI इम्पैक्ट समिट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बड़ी तैयारियां; रूट और पार्किंग योजना बनाई
राजधानी दिल्ली में अगले महीने 6 दिन का ‘AI इम्पैक्ट समिट 2026’ आयोजित होने जा रहा है। 15 से 20 फरवरी तक चलने वाला यह एक इंटरनेशनल इवेंट होगा। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
G20 समिट से भी बेहतर तैयारी का दावा
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सोमवार को हुई मीटिंग में भारत मंडपम और उसके आसपास पार्किंग की जगहों की पहचान की गई और रूट मैपिंग शुरू की गई। अधिकारी ने कहा, “यह तो बस शुरुआत है और हम G20 समिट से भी बेहतर तैयारी करेंगे, हालांकि 2023 में वह इवेंट बहुत सफल रहा था। मीटिंग के दौरान भारत मंडपम के अंदर और आसपास पार्किंग की जगहों और रूट मैप पर भी चर्चा हुई।”
दो अलग-अलग मैप बनाए जा रहे
उन्होंने बताया कि दो अलग-अलग मैप तैयार किए जा रहे हैं, एक पार्किंग की जगहों के लिए और दूसरा उन रास्तों के लिए जो डेलीगेट्स दिल्ली में अपने होटलों से वेन्यू तक जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
एक दूसरे सीनियर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट, जिसमें सड़क बंद होने, वैकल्पिक रूट, ट्रैफिक एडवाइजरी और मेट्रो और बस सेवाओं की जानकारी देने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल के तौर पर एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्लान है कि एक डिजिटल वर्चुअल हेल्प डेस्क अलग से वेबसाइट पर दिखेगा।
अधिकारियों ने बताया कि इवेंट के दौरान सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियों के लिए यात्रियों को तैयार रहना चाहिए। दूसरे अधिकारी ने कहा, "पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को अधिक परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी मिले।" उन्होंने आगे कहा कि व्यवस्थाओं को फाइनल करने के लिए आने वाले दिनों में और मीटिंग्स प्लान की जाएंगी।
G20 समिट जैसे इंतजामों के निर्देश
पिछले सप्ताह हुई एक अलग रिव्यू मीटिंग में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने सभी संबंधित एजेंसियों को 2023 में G20 समिट के लिए किए गए इंतजामों की तर्ज पर तैयारी करने का निर्देश दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि आईजीआई एयरपोर्ट, भारत मंडपम, हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन, अंबेडकर भवन, सुषमा स्वराज भवन, बड़े फाइव स्टार होटलों, राजघाट, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क, दिल्ली हाट और महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को जोड़ने वाले 41 मुख्य रास्तों पर मरम्मत का काम किया जाएगा। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के सामने बातें उठाई गईं।
ईवेंट का पूरा शेड्यूल
बता दें कि 15 से 20 फरवरी तक चलने वाले “AI इम्पैक्ट समिट 2026” का मेन कार्यक्रम 19 फरवरी को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगा। कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियां और द्विपक्षीय बैठकें बाकी दिनों में भारत मंडपम और हैदराबाद हाउस में होंगी, जबकि सार्वजनिक कार्यक्रम 15 फरवरी से कनॉट प्लेस के पास सेंट्रल पार्क में होंगे।