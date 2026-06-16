दिल्ली के आजादपुर मंडी के पास एक महीने तक ट्रैफिक रहेगा प्रभावित, इन रास्तों पर जानें से बचें
आजादपुर मंडी और उसके आसपास के इलाकों में अगले एक महीने तक यातायात प्रभावित रहने वाला है। इसके लिए ट्रैफिक एडवाइडरी जारी की गई है।
दिल्ली टैफिक पुलिस ने दिल्ली के आजादपुर मंडी और उसके आसपास के लिए इलाके के लिए लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि इन इलाकों में एक महीने के लिए ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि जीटी करनाल रोड के प्रभावित हिस्से में जानें से बचे और ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताए गए डायवर्जन रूट का इस्तेमाल करे।
इस एडवाइजरी के मुताबिक आजादपुर मंडी और उसके आस-पास ड्रेनेज की खुदाई और निर्माण कार्य आज यानी 16 जून से शुरू हो रहा है जो 15 जुलाई चक चलेगा। ऐसे में इस एक महीने इस इलाके में ट्रैफिक पर भी असर पड़ेगा। लोगों को इस दौरान ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सुझाव दिए हैं।
एडवाइजरी के मुताबिक ड्रेनेज की खुदाई औऱ निर्माण कार्य हर रोज सुबह 6 बजे से शुरब हो जाएगा। ऐसे में महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच जीटी करनाल रोड पर ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाली भारी-भरकम मशीनों की वजह से आजादपुर मंडी, आदर्शनगर, महेंद्र पार्क और मुकारबा चौक के पास भी जाम लग सकता है।
इन रूटों का करें इस्तेमाल
मुकारबा चौक बाइपास से आजादपुर औऱ आदर्शनगर जाने वाले लोग मुकुंदपुर की तरफ जाने वाले रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जहांगिपुरी से आदर्श नगर जाने वाले लोग शाहआलम बांध रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन रास्तों पर जाने से बचें
एडवाइजरी के मुताबिक आजापुरमंडी के पास जीटी करनाल रोड पर जाने से बचे। इसके अलावा महेंद्र पार्क और आदर्शनगर मेट्रो स्टेशन के बीच पड़ने वाले रास्ते पर भी जाने से मना किया गया है। इसके अलावा जाम से बचने के लिए लोगों से अपील की गई है कि वह ज्यादा समय हाथ में लेकर घरों से निकले और जितना ज्यादा हो सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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