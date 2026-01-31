दिल्ली में खत्म होगा जाम का झाम! बसों के लिए पुलिस ने तैयार किया नया 'एक्सप्रेस' रूट

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट से चलने वाली अंतर्राज्यीय बसों को देहरादून एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि रिंग रोड को जाम मुक्त बनाया जा सके।

अगर आप उत्तरी दिल्ली, खासकर रिंग रोड और कश्मीरी गेट के आसपास लगने वाले भयंकर जाम से परेशान हैं, तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीरी गेट ISBT से निकलने वाली इंटरस्टेट बसों का रूट पूरी तरह बदलने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इसका मकसद शहर के अंदरूनी हिस्सों से भीड़ कम करना और सफर को तेज बनाना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अब शहर के बीच से नहीं गुजरेंगी बसें अभी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जाने वाली बसें रिंग रोड और आउटर रिंग रोड होते हुए नेशनल हाइवे-44 पकड़ती हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के नए प्रस्ताव के मुताबिक, इन बसों को अब देहरादून एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जा सकता है।

क्या है पुलिस का नया 'रूट मैप'? डीसीपी ट्रैफिक निशांत गुप्ता द्वारा दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, नया रूट कुछ ऐसा होगा:

बसें कश्मीरी गेट ISBT से निकलकर रिंग रोड होते हुए जीटी रोड और शास्त्री पार्क की तरफ जाएंगी।

वहां से वे सीधे देहरादून एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगी।

इसके बाद बसें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) से होते हुए सोनीपत के पास NH-44 में मिल जाएंगी।

क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत? ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मौजूदा रूट के कारण चंदगी राम अखाड़ा और जीटी करनाल बाईपास जैसी जगहों पर भीषण जाम लगता है। इसका असर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस और आजादपुर मंडी तक दिखाई देता है। अधिकारी मानते हैं कि जाम के कारण गाड़ियों के खड़े रहने से प्रदूषण बढ़ता है, जिसका असर लोगों की सेहत पर पड़ता है।