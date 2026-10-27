दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को सेंट्रल दिल्ली में वाहनों की आवाजाही के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को बताया कि ट्रैफिक की स्थिति और जरूरत के हिसाब से, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे।

सेंट्रल दिल्ली में मंगलवार को वीआईपी लोगों की आवाजाही के कारण विशेष व्यवस्था के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एक एडवाइजरी के अनुसार, जरूरत पड़ने पर आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर से वाहनों का मार्ग बदला जाएगा।

प्रभावित होने वाले मार्गों में आईटीओ चौक से दिल्ली गेट के बीच बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट से एनएस मार्ग के बीच आसफ अली रोड और शांतिवन चौक से आईपी फ्लाईओवर तक का मार्ग शामिल है।

इन छह रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदियां लागू की जाएंगी - बहादुर शाह जफर मार्ग: ITO चौक से दिल्ली गेट तक

- शांतिवन चौक: शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर तक

- आसफ अली रोड: दिल्ली गेट से NS रोड तक

- शांतिवन चौक: शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग तक

- गुरु नानक चौक: गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर तक

- राजघाट: राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक

'यात्रा के लिए समय लेकर चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें' दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने, सफर के लिए पर्याप्त समय लेकर चलने और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चालकों और यात्रियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि जाम से बचने के लिए डायवर्जन के संकेतों और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें। साथ ही, यात्रियों से सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबरों के जरिये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़े रहने को कहा गया है। हालांकि, विभाग की ओर से इन ट्रैफिक पाबंदियों का कारण नहीं बताया गया है।