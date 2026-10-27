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काम की बात: दिल्ली के इन रास्तों से आज 2 घंटे रहें दूर, ट्रैफिक एडवाइजरी में 6 जगह डायवर्जन पॉइंट

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026 को सेंट्रल दिल्ली में वाहनों की आवाजाही के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को बताया कि ट्रैफिक की स्थिति और जरूरत के हिसाब से, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये पाबंदियां और डायवर्जन लागू रहेंगे।

Delhi traffic police
दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी

सेंट्रल दिल्ली में मंगलवार को वीआईपी लोगों की आवाजाही के कारण विशेष व्यवस्था के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस संबंध में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एक एडवाइजरी के अनुसार, जरूरत पड़ने पर आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक, राजघाट डीटीसी डिपो और आईपी फ्लाईओवर से वाहनों का मार्ग बदला जाएगा।

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प्रभावित होने वाले मार्गों में आईटीओ चौक से दिल्ली गेट के बीच बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट से एनएस मार्ग के बीच आसफ अली रोड और शांतिवन चौक से आईपी फ्लाईओवर तक का मार्ग शामिल है।

इन छह रास्तों पर ट्रैफिक पाबंदियां लागू की जाएंगी

- बहादुर शाह जफर मार्ग: ITO चौक से दिल्ली गेट तक

- शांतिवन चौक: शांतिवन चौक से IP फ्लाईओवर तक

- आसफ अली रोड: दिल्ली गेट से NS रोड तक

- शांतिवन चौक: शांतिवन चौक से निषाद राज मार्ग तक

- गुरु नानक चौक: गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर तक

- राजघाट: राजघाट DTC डिपो से रिंग रोड बाईपास तक

'यात्रा के लिए समय लेकर चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें'

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने, सफर के लिए पर्याप्त समय लेकर चलने और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चालकों और यात्रियों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि जाम से बचने के लिए डायवर्जन के संकेतों और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें। साथ ही, यात्रियों से सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबरों के जरिये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़े रहने को कहा गया है। हालांकि, विभाग की ओर से इन ट्रैफिक पाबंदियों का कारण नहीं बताया गया है।

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सर्दियों के प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज

इस बीच, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आने वाले सर्दियों के महीनों और उसके कारण बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने की तैयारी कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को आने वाले महीनों की तैयारियों की समीक्षा के लिए पड़ोसी एनसीआर जिलों के ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ट्रैफिक और प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के लिए रोजाना 10,000 से ज्यादा चालान काटे जा रहे हैं। अधिकारियों ने तय उम्र सीमा से ज्यादा पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने और दिल्ली न जाने वाले ट्रकों को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए डायवर्ट करने पर भी चर्चा की।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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