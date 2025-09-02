Delhi Traffic Police Issue Advisory After Yamuna Water level Increased दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गया। इसी के साथ दिल्ली के यमुना पार इलाके के कुछ हिस्सों में पानी घरों में घुसने लगा। नदी सुबह खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 05:21 PM
दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गया। इसी के साथ दिल्ली के यमुना पार इलाके के कुछ हिस्सों में पानी घरों में घुसने लगा। नदी सुबह खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे राष्ट्रीय राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी और घरों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मयूर विहार और यमुना पार क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भी जलभराव देखा गया। युमना के बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी की है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि यमुना नदी में बढ़ते जल स्तर के चलते ओल्ड आयरन ब्रिज 2 सितंबर, शाम 04:00 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा। ऐसे में लोगों से वैकल्पिक रास्ते से जाने की अपील की गई है। ट्रैफिक को हनुमान सेतु, राजा राम कोहली मार्ग और गीता कॉलोनी रोड से डायवर्ट किया जाएगा

इन वैकल्पिक मार्ग का कर सकते हैं इस्तेमाल

एडवाइजरी के मुताबिक ISBT कश्मीरी गेट/पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन/रेड फोर्ट से आने वाले वाहन अंडर हनुमान सेतु → राजा राम कोहली मार्ग → गीता कॉलोनी रोड आउटर रिंग रोड से जा सकते हैं।

राजघाट / शांति वन से आने वाले वाहन (बेला रोड मार्ग) बेला रोड टी-पॉइंट शांति वन चौक राजा राम कोहली मार्ग → गीता कॉलोनी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

उत्तर-पूर्व दिल्ली (शाहदरा/सीलमपुर/शास्त्री पार्क) से आने वाले वाहन पुष्टा रोड लूप राजा राम कोहली मार्ग → रिंग रोड से जा सकते हैं।

पूर्वी दिल्ली (अक्षरधाम/मयूर विहार/ पांडव नगर) से आने वाले वाहन गीता कॉलोनी फ्लाईओवर → शांति वन चौक → रिंग रोड (MGM) का इस्तेमाल कर सकते हैं।