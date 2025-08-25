दिल्ली की 28 सड़कों का जाम दूर करने को गूगल मैप की मदद ले रही ट्रैफिक पुलिस

दिल्ली में सबसे ज्यादा जाम लगने वाली 28 सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गूगल की मदद से यातायात चला रही है। इन सड़कों पर गूगल मैप से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान सड़क के जिस हिस्से में जाम दिखता है, उसके पास मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाती है।

राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा जाम लगने वाली 28 सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस गूगल की मदद से यातायात चला रही है। इन सड़कों पर गूगल मैप से निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान सड़क के जिस हिस्से में जाम दिखता है, उसके पास मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तुरंत इसकी जानकारी दी जाती है। वह तुरंत मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी गूगल मैप के जरिये इन सड़कों पर निगरानी रखी जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए पुलिस ने ‘ए श्रेणी’ की 28 प्रमुख सड़कों को चिन्हित किया है, जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है। खासतौर पर सुबह और शाम के व्यस्त समय में इन मार्गों पर स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में अधिकारियों के निर्देश पर अब गूगल के जरिये रियल-टाइम मॉनिटरिंग शुरू की गई है। इससे जाम की स्थिति का तुरंत पता चल सकेगा और मौके पर मौजूद टीम तुरंत राहत कार्य कर सकेगी। इसके लिए पब्लिक इंटरफेस यूनिट ट्रैफिक पुलिस में बनाई गई है। इनका काम सुबह और शाम के समय इन 28 सड़कों को गूगल मैप पर देखना है और जाम वाले स्थानों को वॉट्सऐप ग्रुप में डालना है। इस ग्रुप में ट्रैफिक के सभी इंस्पेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हैं।

इस तस्वीर के ग्रुप में आते ही संबंधित ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहां मौजूद अपने पुलिसकर्मी को जाम की जगह पर भेजकर उसे खुलवाने का काम कर रहे हैं। आमतौर पर अवैध पार्किंग, रास्ता बंद होने, गाड़ी खराब होने आदि कारणों की वजह से जाम लगता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर इन समस्याओं का समाधान करता है।

पहले के मुकाबले 20 फीसदी तक सुधार एक वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन सड़कों पर जाम को लेकर शुरू की गई इस नई योजना से पहले के मुकाबले सुधार देखने को मिल रहा है। इन सड़कों पर जाम अभी भी लग रहा है, लेकिन वाहन चालक इसमें से पहले के मुकाबले कम समय में निकल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इसमें और सुधार देखने को मिलेगा।