दिल्ली में ट्रैफिक चालान भरना हुआ आसान, कैश का झंझट भी खत्म; अब UPI से कर पाएंगे झटपट पेमेंट

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान के लिए BBPS सुविधा शुरू की है, जिससे वाहन मालिक अब किसी भी UPI ऐप पर अपना नंबर डालकर पेंडिंग चालान देख सकेंगे और उनका तुरंत ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब दिल्ली के लोग अपने कई पेंडिंग ट्रैफिक चालानों को रियल टाइम में UPI से पे कर सकते हैं। मंगलवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान पेमेंट को भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) से जोड़ने की घोषणा की। यह सुविधा सभी BBPS-सक्षम UPI प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी।

यह सुविधा कैसे काम करेगी? कई लोग ट्रैफिक चालान भरने में परेशानी महसूस करते हैं और लोक अदालत का इंतजार करते हैं। यह नई व्यवस्था पेमेंट को आसान बनाएगी और समय बचाएगी। चालान का मैसेज मोबाइल पर आने के बाद यूजर अपने UPI ऐप में व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पेंडिंग चालानों की लिस्ट देख सकेंगे। वे सीधे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद फोन पर ऑटो-जेनरेटेड कन्फर्मेशन मैसेज आएगा और ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर स्टेटस अपडेट हो जाएगा।

स्पॉट चालान का क्या? सड़क पर तुरंत कटे चालान के लिए भी UPI पेमेंट का विकल्प होगा। अभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी चालान मशीन से चालान जारी करते हैं और कैश या ऑनलाइन पेमेंट पूछते हैं। ऑनलाइन चुनने पर अधिकारी मोबाइल नंबर डालकर QR कोड जेनरेट करते हैं। नई सुविधा से UPI ऐप पर चालान सीधे दिखेगा और तुरंत पेमेंट हो सकेगा।

ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव कैसे? फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा व्हीकल का इंजन नंबर और चेसिस नंबर चेक करें। कई फर्जी मैसेज सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आते हैं। असली ट्रैफिक पुलिस मैसेज में हमेशा रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इंजन और चेसिस नंबर भी होते हैं।