राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों की सड़कों पर 125 स्थानों पर नए कैमरे लगाए गए हैं, पिछले चार महीने में ही अलग-अलग तरह के 20 हजार से अधिक चालान किए गए।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने सड़क पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को रोकते हुए।

अमित झा, नई दिल्ली दिल्ली की सड़कों पर अगर आप बिना हेलमेट हवा से बातें कर रहे हैं, बिना सीट बेल्ट बांधे कार में घूम रहे हैं या बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी मोड़ रहे हैं तो संभल जाइए। ट्रैफिक पुलिस की तीसरी आंख (125 नए ओएसवीडी कैमरे) आप पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

ये कैमरे इतने स्मार्ट हैं कि सिर्फ रफ्तार ही नहीं, आपकी हर छोटी-बड़ी गलती पकड़कर सीधे आपके मोबाइल पर चालान भेज रहे हैं। बीते चार महीनों में 20,000 से ज्यादा बेपरवाह चालकों के चालान काटे जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सड़क पर चलते समय बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलना एवं लेन से बाहर गाड़ी चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है। ऐसे वाहन चालकों का चालान पहले केवल ट्रैफिक पुलिसकर्मी करते थे, लेकिन अब ये चालान कैमरे भी कर रहे हैं।

दिल्ली में मार्च 2019 में पहली बार चालान के लिए सड़कों पर कैमरे लगाए गए थे। इनमें मुख्य रूप से दो तरह के कैमरे लगाए जाते हैं। पहला कैमरा ओएसवीडी (ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन) जो तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों का चालान करता है। दूसरा आरएलवीडी (रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन) कैमरा रेड लाइट जंप एवं जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन करने पर चालान करता है। मार्च 2021 तक ऐसे 125 ओएसवीडी एवं 203 आरएलवीडी कैमरा दिल्ली में लगाए गए थे। इस वर्ष 125 नए ओएसवीडी कैमरे बीते मार्च महीने तक लगाए गए हैं और 125 आरएलवीडी कैमरा लगाने की प्रक्रिया चल रही है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए नए ओएसवीडी कैमरे के माध्यम से बीते 10 अगस्त तक बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वाले 3044 लोगों का चालान हुआ है। वहीं, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने वाले 13,405 से ज्यादा लोगों का चालान इन कैमरों के माध्यम से हो चुका है। नए कैमरे हर तरह का चालान कर रहे हैं।

विजयंता गोयल आर्य, अतिरिक्त आयुक्त, ट्रैफिक पुलिस, ''ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसे कम करने एवं सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए 125 जगह ओएसवीडी कैमरे लगाए हैं। कैमरे लगने से सड़कों पर भविष्य में लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे और हादसे कम करने में मदद मिलेगी।''

गतिसीमा उल्लंघन पर सबसे अधिक चालान ● 1,56,528 वाहनों का चालान इस वर्ष रेड लाइट जंप करने वाले वाहन चालकों का किया।

● 16,07,956 वाहनों का चालान इस वर्ष तय गतिसीमा से अधिक रफ्तार के लिए किया।

● 103 चालकों का प्रतिदिन बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर किया जा रहा चालान।

● 25 दोपहियों का प्रतिदिन बिना हेलमेट के वालान हो रहा है।