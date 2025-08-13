10 बजे के बाद दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रैफिक पुलिस ने किसपर लगाया प्रतिबंध

15 अगस्त के अवसर को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भारी गाड़ियों के राजधानी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन की भी जानकारी दी है।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए ट्रैफिक विभाग ने कहा कि कल रात 10 बजे, यानी गुरुवार की रात 10 बजे के बाद राजधानी में किसी भी तरह के व्यवसायिक वाहन को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसकी घोषणा करते हुए पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा ये प्रतिबंध लाल किले पर व्यवस्थाएं पूरी होने तक लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि राजघाट की ओर जाने वाली रिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां सिर्फ वीआईपी पास वालों को ही एंट्री मिलेगी।

पिछले हफ्ते लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की अंतिम चरण की तैयारियों पर चर्चा के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर दो बैठकें हुईं। इस बैठक में जिला पुलिस उपायुक्त, स्पेशल पुलिस उपायुक्त, संयुक्त पुलिस उपायुक्त, लाल किले के क्षेत्रीय प्रभारी और सेक्टर प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान लाल किले पर सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था, ड्रोन रोधी सिस्टम और चेहरे की पहचान करने वाली तकीनीक पर भी चर्चा हुई।

इस बैठक में संदिग्ध व्यक्तियों और गाड़ियों की आवाजाही के संबंध में सूचना की आवश्यकता पार बल दिया गया। राजधानी की सीमा पर अनाधिकृत घुसपैठ को रोकने के लिए उपायों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान घोषणा की गई कि दिल्ली की सीमाओं पर कल रात 10 बजे के बाद से भारी वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक संचानल व्यवस्था और उनके मैनेजमेंट को लेकर भी चर्चा की गई।