Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली में 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट की पहचान, भारी बारिश से निपटने के लिए क्या प्लान

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
Follow us on Google News
share

दिल्ली में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने 169 ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा जलभराव की स्थिति पैदा होती है। 

दिल्ली में 169 जलभराव वाले हॉटस्पॉट की पहचान, भारी बारिश से निपटने के लिए क्या प्लान

दिल्ली में दो दिनों की भारी बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख हिस्सों में यातायात जाम हो गया। इसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 169 ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान की है, जहां बारिश के दौरान जलभराव की समस्या होती है ।

अधिकारी ने कहा कि पिछले दो दिनों में शहर में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम रहा क्योंकि लगातार बारिश के कारण आईटीओ, रोहतक रोड, एनएच-48, रिंग रोड, पंजाबी बाग और शादीपुर सहित कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। निचले इलाकों में भी पानी जमा हो गया, जिससे व्यस्त समय के दौरान यातायात प्रभावित हुआ।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने मॉनसून शुरू होने से पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं। इसके तहत उन स्थानों की पहचान की गई, जहां पिछले सालों में जलभराव और यातायात जाम की समस्या सामने आती रही है।

ट्रैफिक कर्मी तैनात, पानी निकालने के लिए पंप लगाए

अधिकारी ने कहा, पूरी दिल्ली में जलभराव के प्रति संवेदनशील कुल 169 ट्रैफिक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने और पानी जमा होने की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कर्मियों को तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस जल निकासी और सड़क रखरखाव के लिए जिम्मेदार नगर निकाय एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रख रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलजमाव को जल्द से जल्द निकाला जा सके। अधिकारी ने कहा कि संबंधित एजेंसियों के समन्वय से निर्दिष्ट संवेदनशील स्थानों पर पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए हैं।

ये भी पढ़ें:राउंड पर निकले SHO की चलती कार में लगी आग, स्टाफ के साथ कूदकर बचाई जान

मोबाइल पंपिंग यूनिट तैनात करने की व्यवस्था

अधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर विभिन्न स्थानों पर मोबाइल पंपिंग यूनिट तैनात करने की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारी ने कहा कि नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के लिए विस्तृत यातायात प्रबंधन योजनाएं भी तैयार की गई हैं, खासकर लगातार वीआईपी की आवाजाही को देखते हुए। उन्होंने कहा, "जब भी सुरक्षा व्यवस्था या मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण यातायात मार्ग परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहले ही सूचना प्रसारित कर दी जाती है ताकि जनता उसके हिसाब से अपनी यात्रा की योजना बना सके।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में बड़ा हादसा, रोहिणी में गिरी 4 मंजिला इमारत; एक की मौत

अधिकारी ने कहा कि मानसून के दौरान जमीनी स्तर पर यातायात प्रबंधन का कार्य बिना किसी रुकावट जारी रखने के लिए यातायात कर्मियों को बरसाती, गमबूट और वाटरप्रूफ जूते उपलब्ध कराए गए हैं। इससे वे मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चौबीसों घंटे यातायात ड्यूटी पर तैनात रह सकते है।

ये भी पढ़ें:सावधान! दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस वापसी के लिए करना होगा ये काम
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Rain Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।