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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मी की दर्दनाक मौत; पहले स्कूटी से टक्कर, फिर मालवाहक ने रौंदा

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
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राजधानी के कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास शनिवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक 39 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल अनिल की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अनिल मूलरूप से राजस्थान के कोटपूतली जिले के रहने वाले  थे।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मी की दर्दनाक मौत; पहले स्कूटी से टक्कर, फिर मालवाहक ने रौंदा

उत्तरी दिल्ली में कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डे (आईएसबीटी) के पास शनिवार को एक स्कूटर की टक्कर लगने और फिर मालवाहक वाहन से कुचले जाने के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल की मौत हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि 39 वर्षीय हेड कॉन्स्टेबल अनिल इस हादसे के वक्त कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास रिंग रोड पर ड्यूटी पर तैनात थे, तभी यह हादसा हुआ।

पुलिस ने बताया कि अनिल शांति वन से चंदगी राम अखाड़ा की ओर जाने वाले मार्ग पर ट्रैफिक प्रबंधन कर रहे थे। इसी दौरान हनुमान मंदिर की ओर से आ रहे एक स्कूटर ने उन्हें टक्कर मार दी। उस स्कूटर पर तीन लोग सवार थे।

पुलिस ने बताया कि टक्कर लगने से हेड कॉन्स्टेबल सड़क पर गिर गए और इसी दौरान एक मालवाहक वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

अधिकारियों ने बताया कि अनिल को तुरंत पास के सिविल लाइंस स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद स्कूटर सवार लोग मौके से फरार हो गए, जबकि मालवाहक वाहन के ड्राइवर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस फरार आरोपियों की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

पुलिस ने बताया कि राजस्थान के कोटपूतली जिले के रहने वाले अनिल के परिवार को हादसे की सूचना दे दी गई है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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