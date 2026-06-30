दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती; अवैध पार्किंग, गलत दिशा में ड्राइविंग पर बढ़े चालान
दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग पर पुलिस की ओर से चालान किए जाने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गलत दिशा में वाहन चलाने और अनुचित पार्किंग करने वालों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से निपटने का दावा किया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि गलत दिशा में वाहन चलाने के चालानों में 98 प्रतिशत और अवैध पार्किंग के चालानों में 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, गलत दिशा में वाहन चलाने के उल्लंघन पर जनवरी से अब तक 2033 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।
पूर्वी रेंज चालान करने में अव्वल
समीक्षा बैठक में बताया कि सबसे भीड़भाड़ और संकरी सड़कों वाला पूर्वी रेंज प्रवर्तन के मामले में सबसे आगे रहा, जहां गलत दिशा में वाहन चलाने के चालानों में 189 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इस रेंज में पिछले वर्ष जून तक इस उल्लंघन पर 33,413 चालान हुए थे। लेकिन इस साल अब तक गलत दिशा में वाहन चलाने पर 9,6472 चालान किए जा सुके हैं।
वहीं इस रेंज में अवैध पार्किंग के चालानों में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जून तक अवैध पार्किंग पर 1,13,070 चालान हुए थे। इस वर्ष अब तक इस उल्लंघन पर 2,29,313 चालान किए जा चुके हैं।
इस रेंज में गलत दिशा में वाहन चलाने पर 397 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि एफआईआर कराने में उत्तरी रेंज आगे हैं, इसमें गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर 410 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। इस बैठक में पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के साथ विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) संजय त्यागी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।
हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के निर्देश
उपराज्यपाल ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और तीन सवारी बैठाने के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर ऐसा करने वालों का चलन काफी बढ़ रहा है, जोकि जान के लिए जोखिम भरा है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया है।
गलत दिशा में वाहन चलाने पर चालान
वर्ष---------------------- चालान
2025------------------ 172879
2026------------------ 342381
अवैध पार्किंग पर हुए चालान
वर्ष------------------ चालान
2025------------------ 778258
2026------------------ 1062350
4900 विशेष अभियान चलाए
आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से पैदल गश्त के दौरान चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियानों पर भी एलजी को जानकारी दी गई। जनवरी से जून के बीच नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर 4900 विशेष संयुक्त अभियान चलाए गए। जिनमें पैदल यात्री और वाहन मार्गों को साफ करने के लिए 3.90 लाख अनुचित पार्किंग के चालान जारी किए गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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