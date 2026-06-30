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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती; अवैध पार्किंग, गलत दिशा में ड्राइविंग पर बढ़े चालान

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, आशीष गुप्ता, नई दिल्ली
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दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती देखी जा रही है। गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग पर पुलिस की ओर से चालान किए जाने की घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई है। नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती; अवैध पार्किंग, गलत दिशा में ड्राइविंग पर बढ़े चालान

सड़कों पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गलत दिशा में वाहन चलाने और अनुचित पार्किंग करने वालों से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती से निपटने का दावा किया है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई कि गलत दिशा में वाहन चलाने के चालानों में 98 प्रतिशत और अवैध पार्किंग के चालानों में 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, गलत दिशा में वाहन चलाने के उल्लंघन पर जनवरी से अब तक 2033 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।

पूर्वी रेंज चालान करने में अव्वल

समीक्षा बैठक में बताया कि सबसे भीड़भाड़ और संकरी सड़कों वाला पूर्वी रेंज प्रवर्तन के मामले में सबसे आगे रहा, जहां गलत दिशा में वाहन चलाने के चालानों में 189 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इस रेंज में पिछले वर्ष जून तक इस उल्लंघन पर 33,413 चालान हुए थे। लेकिन इस साल अब तक गलत दिशा में वाहन चलाने पर 9,6472 चालान किए जा सुके हैं।

वहीं इस रेंज में अवैध पार्किंग के चालानों में 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष जून तक अवैध पार्किंग पर 1,13,070 चालान हुए थे। इस वर्ष अब तक इस उल्लंघन पर 2,29,313 चालान किए जा चुके हैं।

इस रेंज में गलत दिशा में वाहन चलाने पर 397 एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि एफआईआर कराने में उत्तरी रेंज आगे हैं, इसमें गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर 410 मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। इस बैठक में पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा के साथ विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) मनीष कुमार अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) संजय त्यागी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए।

हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

उपराज्यपाल ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने और तीन सवारी बैठाने के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर ऐसा करने वालों का चलन काफी बढ़ रहा है, जोकि जान के लिए जोखिम भरा है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया है।

गलत दिशा में वाहन चलाने पर चालान

वर्ष---------------------- चालान

2025------------------ 172879

2026------------------ 342381

अवैध पार्किंग पर हुए चालान

वर्ष------------------ चालान

2025------------------ 778258

2026------------------ 1062350

4900 विशेष अभियान चलाए

आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से पैदल गश्त के दौरान चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियानों पर भी एलजी को जानकारी दी गई। जनवरी से जून के बीच नागरिक एजेंसियों के साथ मिलकर 4900 विशेष संयुक्त अभियान चलाए गए। जिनमें पैदल यात्री और वाहन मार्गों को साफ करने के लिए 3.90 लाख अनुचित पार्किंग के चालान जारी किए गए।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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