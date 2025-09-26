Delhi Traffic Police deploys Chase and Challan teams on roads; new initiative offers 4 benefits दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ‘चेज एंड चालान’ टीमों को सड़कों पर उतारा, नई पहल से होंगे 4 फायदे, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Traffic Police deploys Chase and Challan teams on roads; new initiative offers 4 benefits

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। अमित झाFri, 26 Sep 2025 08:09 AM
राजधानी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ‘चेज एंड चालान’ टीम को सड़कों पर उतारा है। ट्रैफिक पुलिस के जोन-2 के सभी 28 सर्कल में चार-चार बाइक सवार पुलिस कर्मियों की टीमें सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक सड़कों पर गश्त कर रही हैं। इस दौरान ये पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का पीछा कर उन्हें पकड़ते हैं और चालान करते हैं।

ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी ने बताया कि दिल्ली में सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक ओर जहां जागरूकता अभियान चलाती है, वहीं दूसरी ओर उल्लंघन करने वालों का चालान भी करती है। इसके लिए कुछ स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कई जगहों पर पुलिसकर्मी खुद खड़े होकर चालान करते हैं, लेकिन हर स्थान पर पुलिस की मौजूदगी संभव नहीं है। ऐसे में लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने बताया कि ‘चेज एंड चालान’ योजना के तहत जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर गश्त करेंगे, तो उनकी उपस्थिति से लोगों में नियमों के प्रति सतर्कता बढ़ेगी। लोग नियमों का उल्लंघन करने से बचेंगे। इसके अतिरिक्त, यदि कहीं सड़क किनारे अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के कारण जाम लग रहा हो, तो पुलिसकर्मी उन्हें हटवाएंगे।

रिंग रोड, एसपीएम मार्ग, एनएच-48, कनॉट प्लेस, आउटर रिंग रोड जैसी सभी प्रमुख सड़कों पर ये पुलिसकर्मी गाड़ियों को सड़क किनारे खड़ा नहीं होने देंगे। इससे निश्चित रूप से जाम की समस्या में कमी आएगी।

इस पहल के चार लाभ

● सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी

● ट्रैफिक पुलिस को देखकर चालक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे

● इस योजना से आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी

● अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को हटाने से जाम नहीं लगेगा