दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में बड़ा फेरबदल, 5 साल बाद एक 'कमांडर' के हवाले सड़कें

दिल्ली की सड़कों पर जाम और अफरातफरी से जूझ रही ट्रैफिक पुलिस में पांच साल बाद बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर ट्रैफिक पुलिस को फिर से एक कमांडर के नेतृत्व में लाने का फैसला किया है। यह कदम उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद उठाया गया है और इसे प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

दो हिस्सों से फिर एकजुट पांच साल पहले, 2020 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के कार्यकाल में ट्रैफिक पुलिस को दो जोन में बांटा गया था। तब दो विशेष आयुक्त (स्पेशल कमिश्नर) अलग-अलग जोन की कमान संभाल रहे थे। लेकिन अब गृह विभाग ने उस फैसले को पलटते हुए ट्रैफिक पुलिस को एक बार फिर एकजुट कर दिया है। इस नई व्यवस्था में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर (1994 बैच) को ट्रैफिक पुलिस का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह कदम ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। अब एक कमांडर के नेतृत्व में काम तेज होगा।"

क्यों जरूरी था यह बदलाव? दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ कोई नई बात नहीं है। खासकर प्रमुख सड़कों और वीआईपी रूट्स पर तो हालात और चुनौतीपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा, त्योहारी सीजन और पीक आवर्स में स्टाफ की तैनाती में भी कई बार खामियां सामने आती थीं। अधिकारियों का मानना है कि एक कमांडर के नेतृत्व में बेहतर समन्वय होगा और इन समस्याओं से निपटने में आसानी होगी।

नए चेहरों को नई जिम्मेदारियां इस फेरबदल में कई बड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पहले ट्रैफिक पुलिस की कमान संभाल रहे आईपीएस अधिकारी के. जेगादेसन (1998 बैच) और अजय चौधरी (1996 बैच) को अब नई भूमिकाएं दी गई हैं। जेगादेसन अब विशेष आयुक्त (प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन) और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होंगे। वहीं, अजय चौधरी को विशेष आयुक्त (विजिलेंस डिवीजन) बनाया गया है, साथ ही उन्हें विशेष पुलिस यूनिट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन (SPUWAC) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

और भी हुए बदलाव इस प्रशासनिक फेरबदल में 1993 से 2016 बैच के कई आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं-