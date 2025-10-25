Hindustan Hindi News
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में बड़ा फेरबदल, 5 साल बाद एक 'कमांडर' के हवाले सड़कें

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को पांच साल बाद फिर से एकजुट कर एक विशेष आयुक्त के नेतृत्व में लाया गया है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन में बेहतर समन्वय स्थापित होगा; वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर को नया विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है।

Sat, 25 Oct 2025 07:19 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली की सड़कों पर जाम और अफरातफरी से जूझ रही ट्रैफिक पुलिस में पांच साल बाद बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर ट्रैफिक पुलिस को फिर से एक कमांडर के नेतृत्व में लाने का फैसला किया है। यह कदम उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद उठाया गया है और इसे प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

दो हिस्सों से फिर एकजुट

पांच साल पहले, 2020 में तत्कालीन पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के कार्यकाल में ट्रैफिक पुलिस को दो जोन में बांटा गया था। तब दो विशेष आयुक्त (स्पेशल कमिश्नर) अलग-अलग जोन की कमान संभाल रहे थे। लेकिन अब गृह विभाग ने उस फैसले को पलटते हुए ट्रैफिक पुलिस को एक बार फिर एकजुट कर दिया है। इस नई व्यवस्था में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नीरज ठाकुर (1994 बैच) को ट्रैफिक पुलिस का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह कदम ट्रैफिक प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। अब एक कमांडर के नेतृत्व में काम तेज होगा।"

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम और भीड़भाड़ कोई नई बात नहीं है। खासकर प्रमुख सड़कों और वीआईपी रूट्स पर तो हालात और चुनौतीपूर्ण रहते हैं। इसके अलावा, त्योहारी सीजन और पीक आवर्स में स्टाफ की तैनाती में भी कई बार खामियां सामने आती थीं। अधिकारियों का मानना है कि एक कमांडर के नेतृत्व में बेहतर समन्वय होगा और इन समस्याओं से निपटने में आसानी होगी।

नए चेहरों को नई जिम्मेदारियां

इस फेरबदल में कई बड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पहले ट्रैफिक पुलिस की कमान संभाल रहे आईपीएस अधिकारी के. जेगादेसन (1998 बैच) और अजय चौधरी (1996 बैच) को अब नई भूमिकाएं दी गई हैं। जेगादेसन अब विशेष आयुक्त (प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन) और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होंगे। वहीं, अजय चौधरी को विशेष आयुक्त (विजिलेंस डिवीजन) बनाया गया है, साथ ही उन्हें विशेष पुलिस यूनिट फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन (SPUWAC) का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

और भी हुए बदलाव

इस प्रशासनिक फेरबदल में 1993 से 2016 बैच के कई आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं-

  • रोबिन हिबु (1993 बैच): विशेष आयुक्त (ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन)
  • राजेश खुराना (1994 बैच): प्रोविजन एंड फाइनेंस डिवीजन के प्रमुख
  • देवेश चंद्र श्रीवास्तव (1995 बैच): विशेष आयुक्त (क्राइम) के साथ परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल का अतिरिक्त प्रभार
  • डेविड लालरिनसांगा (1995 बैच): विशेष आयुक्त (ऑपरेशंस - पीसीआर और कम्युनिकेशन) और विशेष पुलिस यूनिट फॉर नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन (SPUNER) का अतिरिक्त प्रभार
  • अनिल शुक्ला (1996 बैच): विशेष सेल और टेक एंड पीआई डिवीजन के प्रमुख
  • मनीष कुमार अग्रवाल (1996 बैच): विशेष आयुक्त (इंटेलिजेंस डिवीजन) और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी का अतिरिक्त प्रभार
  • अतुल कटियार (1997 बैच): विशेष आयुक्त (वेलफेयर डिवीजन) और लाइसेंसिंग एंड लीगल डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार
  • विजय कुमार (2007 बैच): जॉइंट सीपी (सीपी सचिवालय और ओएसडी टू सीपी/दिल्ली)
  • राजीव रंजन सिंह (2010 बैच): अतिरिक्त सीपी (ईस्टर्न रेंज)
  • रोहित राजबीर सिंह (2015 बैच) डीसीपी (सचिवालय - क्राइम और प्रशासन)
  • विक्रम के. पोरवाल (2016 बैच): सीपी (सचिवालय - क्राइम और प्रशासन)

