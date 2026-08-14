15 अगस्त को संभलकर निकलें, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; इन रास्तों से गुजरने पर रोक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कई रास्तों से गुजरने पर पाबंदी रहेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। जल्दी निकलें और प्रतिबंधित सड़कों पर जाने से बचें। एडवाइजरी में वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। राष्ट्रीय समारोहों को देखते हुए 15 अगस्त को लाल किले के आसपास कई तरह की पाबंदियां और ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेंगे। एडवाइजरी के मुताबिक, 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास की कुछ सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। इन रास्तों पर सिर्फ वैध लेबल वाली गाड़ियों को ही आने-जाने की इजाजत होगी।
जिन सड़कों पर पाबंदी लगाई गई है, उनमें दिल्ली गेट और छत्ता रेल चौक के बीच नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ दिल्ली और छत्ता रेल चौक के बीच लोथियन रोड, एचसी सेन मार्ग और यमुना बाजार चौक के बीच एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक और लाल किले के बीच चांदनी चौक रोड, रिंग रोड और नेताजी सुभाष मार्ग के बीच निषाद राज मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग की ओर जाने वाली एस्प्लेनेड रोड और लिंक रोड तथा राजघाट और कश्मीरी गेट बसअड्डा के बीच रिंग रोड शामिल हैं। जिन लोगों के पास वैलिड पार्किंग लेबल नहीं हैं, उन्हें सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच कुछ सड़कों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। इन सड़कों में इंडिया गेट पर सी-हेक्सागन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बीएसजेड मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, निजामुद्दीन खट्टा, आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और सलीमगढ़ बाईपास से होकर जाने वाली आउटर रिंग रोड शामिल हैं।
इन वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें
ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदी के समय उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम और ट्रांस-यमुना आने-जाने वालों के लिए वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं। उत्तर-दक्षिण आने-जाने के लिए यात्री अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, एस.पी. मार्ग, 11 मूर्ति, मदर टेरेसा क्रिसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूर्व-पश्चिम आने-जाने के लिए, यात्री एनएच-24/एनएच-9, निजामुद्दीन खट्टा, बारापुला रोड और रिंग रोड का रास्ता ले सकते हैं। इसके अलावा वे डीएनडी और बारापुल्ला रोड/रिंग रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर दिल्ली की ओर ट्रांस-यमुना इलाके में जाने के लिए पुस्ता रोड, जीटी रोड और युधिष्ठिर सेतु का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कमर्शियल गाड़ियों और बसों पर भी पाबंदी
एडवाइजरी में कमर्शियल गाड़ियों और बसों पर भी पाबंदी लागू की गई है। 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच माल ढोने वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान कश्मीरी गेट आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच इंटर स्टेट बसों को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। ट्रैफिक प्लान के अनुसार प्रभावित रास्तों से सिटी बसों और डीटीसी सेवाओं का रूट बदला जाएगा।
वाहन चालकों को सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। घर से जल्दी निकलें, प्रतिबंधित सड़कों पर जाने से बचें और यात्रा के लिए ज्यादा समय लेकर चलें। लोगों से यह भी कहा गया है कि वे ट्रैफिक साइन, वेरिएबल मैसेज साइन और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी के जरिए जानकारी लेते रहें। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे किसी भी संदिग्ध या अनजान चीज को न छुएं और तुरंत पास के पुलिसकर्मी को इसकी सूचना दें। यह एडवाइजरी 15 अगस्त को लाल किले पर मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के सुरक्षित और सुचारू आयोजन के लिए जारी की गई है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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