15 और 16 नवंबर को इन रास्तों से बचें, छठ पूजा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 15 और 16 नवंबर को होने वाली छठ पूजा के मद्देनजर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत राजधानी के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिलों की कई सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है।
15 और 16 नवंबर को होने वाली छठ पूजा के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत राजधानी के पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और शाहदरा जिलों की कई सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए इन जिलों के विभिन्न तालाबों और यमुना घाटों पर पहुंचेंगे।
ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और लोगों की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कई रास्तों पर पाबंदियां और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे शास्त्री पार्क से खजूरी चौक के बीच पुस्ता रोड, नानकसर टी-पॉइंट से सोनिया विहार टोल टैक्स और शांति वन से श्मशान घाट के बीच वाले रास्ते का इस्तेमाल करने से बचें। उत्तरी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों के तौर पर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और जीटी रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
नानकसर टी-पॉइंट से सोनिया विहार की ओर जाने वाले लोग खजूरी चौक, आरटीसी पुस्ता रोड, सभापुर गांव और सोनिया विहार चौहान पट्टी होते हुए जा सकते हैं। स्थानीय निवासी रोड नंबर 66 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे एसडीएम ऑफिस यू-टर्न से डायवर्जन लें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की ओर आगे बढ़ें।
पार्किंग की जगहें भी तय
ट्रैफिक पुलिस ने समारोह में आने वालों के लिए पार्किंग की जगहें भी तय की हैं। इनमें डीएनडी के पास यमुना खादर, खुला डीडीए ग्राउंड, आईपी एक्सटेंशन में वेस्ट विनोद नगर का खुला मैदान, खजूरी मेट्रो स्टेशन के बगल की जगह, नानकसर गुरुद्वारा पार्किंग और यमुना नदी के किनारे खाली पड़ी जमीन शामिल हैं। अन्य निर्धारित पार्किंग स्थानों में पुराने लोहे के पुल के पास गौशाला के निकट खुला मैदान, नंद नगरी के बी-1 और बी-2 ब्लॉक में छठ पार्क, मंडोली टीला स्थित छठ घाट, पुस्ता रोड पर एनएचएआई पार्किंग और साईं भवन के पास एमसीडी पार्किंग शामिल हैं।
प्रतिबंधित जगहों पर पार्किंग न करें
एडवाइजरी में सोनिया विहार के निवासियों के लिए दूसरे, साढ़े तीन और साढ़े चार पुस्ता के पास यमुना किनारे खाली पड़ी जमीन को भी पार्किंग के लिए चिह्नित किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क किनारे या प्रतिबंधित जगहों पर पार्किंग न करें, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे और आपातकालीन वाहनों को रास्ता मिल सके।
धैर्य रखें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें
एडवाइजरी में कहा गया है कि वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इलाके में तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करें। जाम से बचने के लिए कृपया डायवर्जन के संकेतों और ट्रैफिक निर्देशों का पालन करें। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित रास्तों से जितना हो सके बचें। वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। केवल निर्धारित स्थानों पर ही गाड़ी पार्क करें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।
'नहाय-खाय' के साथ शुरू होता है छठ
छठ पूजा का चार दिवसीय त्योहार 'नहाय-खाय' के साथ शुरू होता है। यह पहला अनुष्ठान है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और अरवा चावल, चना दाल और लौकी से बना पारंपरिक भोजन तैयार करते हैं। दूसरे दिन को 'खरना' कहा जाता है। श्रद्धालु सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और इस दौरान वे अन्न-जल का त्याग करते हैं। सूर्यास्त के बाद, प्रार्थना करने और पारंपरिक प्रसाद (जिसमें आमतौर पर गुड़ वाली खीर और रोटी शामिल होती है) अर्पित करने के बाद उपवास खोला जाता है। इसके बाद, श्रद्धालु लगभग 36 घंटों तक बिना अन्न-जल के कठोर उपवास रखते हैं।
तीसरे दिन श्रद्धालु नदियों के किनारे या अन्य जलाशयों पर इकट्ठा होते हैं और डूबते हुए सूर्य को 'अर्घ्य' देते हैं। इस अनुष्ठान को 'संध्या अर्घ्य' कहा जाता है। यह त्योहार चौथे दिन 'ऊषा अर्घ्य' के साथ संपन्न होता है, जब श्रद्धालु सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद 'पारणा' किया जाता है, जो व्रत के समापन का प्रतीक है। सूर्य देव और छठी मैया की पूजा को समर्पित यह त्योहार पवित्रता, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत 13 नवंबर को 'नहाय-खाय' के साथ हो रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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