काम की बात: दिल्ली पुलिस का अलर्ट; कौन से रास्ते भारी मालवाहक वाहनों के लिए रहेंगे बंद?
दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के कारण एक और एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत यूपी और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों के लिए कई रास्तों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर व्यापक प्रबंध किए हैं। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि 9 से 11 अगस्त के बीच भीड़ ज्यादा रहेगी। इसकी वजह से उन दिनों में कई मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक पाबंदिया और डायवर्जन लागू किए गए हैं। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
यूपी-उत्तराखंड जाने वाले इस मार्ग पर ना जाएं
दिल्ली पुलिस की ओर से जारी लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि यूपी और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों को रिंग रोड से शास्त्री पार्क, खजूरी और भजनपुरा की ओर जाने की इजाजत नहीं है।
इन वाहनों के लिए भी पाबंदियां
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आगे कहा है कि मुकरबा चौक से वजीराबाद की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों को सिग्नेचर ब्रिज या पुराने वजीराबाद पुल की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी। इन वाहनों को सीधे चांदनी राम अखाड़ा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
इस सड़प पर भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं
यही नहीं तिमरपुर से आने वाले मालवाहक वाहनों को वजीराबाद फ्लाईओवर और सिग्नेचर ब्रिज पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इन वाहनों को भी सीधे चांदनी राम अखाड़ा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
युधिष्ठिर पुल पर ना जाएं
युधिष्ठिर सेतु की ओर आने वाले मालवाहक वाहनों को युधिष्ठिर पुल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। इनको चांदनी राम अखाड़ा लूप, मॉनेस्ट्री लूप और युधिष्ठिर पुल के पश्चिमी छोर से रिंग रोड की ओर भेजा जाएगा।
इस सड़क का करें इस्तेमाल
सभी भारी मालवाहक वाहनों को सलाह दी जाती है कि वे मंजिल तक पहुंचने के लिए NH-9 या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें। आम लोगों को भी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को केवल तय पार्किंग पर ही गाड़ियां खड़ी करने को कहा गया है। सड़क के किनारे पार्किंग पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई संदिग्ध चीज दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है।
1828 जवान रहेंगे तैनात
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए पूरी दिल्ली में अलग-अलग कांवड़ यात्रा मार्गों पर 1828 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इस साल कांवड़ियों की सुविधा के लिए कुल 308 कांवड़ कैंप भी लगाए गए हैं। इन कैंपों में यात्रियों को ठहरने, खाने-पीने और आराम करने की व्यवस्था की गई है। ये कांवड़ कैंप पूरे यात्रा मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। इनके आसपास पुलिसफोर्स भी तैनात रहेगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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