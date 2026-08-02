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काम की बात: दिल्ली पुलिस का अलर्ट; कौन से रास्ते भारी मालवाहक वाहनों के लिए रहेंगे बंद?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा के कारण एक और एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत यूपी और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों के लिए कई रास्तों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि वैकल्पिक मार्ग बताए गए हैं।

delhi traffic advisory
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भारी मालवाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक पाबंदिया लागू की हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर व्यापक प्रबंध किए हैं। कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने के साथ ही जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि 9 से 11 अगस्त के बीच भीड़ ज्यादा रहेगी। इसकी वजह से उन दिनों में कई मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जाएंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों के लिए ट्रैफिक पाबंदिया और डायवर्जन लागू किए गए हैं। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

यूपी-उत्तराखंड जाने वाले इस मार्ग पर ना जाएं

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी लेटेस्ट ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि यूपी और उत्तराखंड जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों को रिंग रोड से शास्त्री पार्क, खजूरी और भजनपुरा की ओर जाने की इजाजत नहीं है।

इन वाहनों के लिए भी पाबंदियां

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आगे कहा है कि मुकरबा चौक से वजीराबाद की ओर जाने वाले मालवाहक वाहनों को सिग्नेचर ब्रिज या पुराने वजीराबाद पुल की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी। इन वाहनों को सीधे चांदनी राम अखाड़ा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

इस सड़प पर भी भारी वाहनों की आवाजाही नहीं

यही नहीं तिमरपुर से आने वाले मालवाहक वाहनों को वजीराबाद फ्लाईओवर और सिग्नेचर ब्रिज पर जाने की इजाजत नहीं होगी। इन वाहनों को भी सीधे चांदनी राम अखाड़ा की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

युधिष्ठिर पुल पर ना जाएं

युधिष्ठिर सेतु की ओर आने वाले मालवाहक वाहनों को युधिष्ठिर पुल का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। इनको चांदनी राम अखाड़ा लूप, मॉनेस्ट्री लूप और युधिष्ठिर पुल के पश्चिमी छोर से रिंग रोड की ओर भेजा जाएगा।

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इस सड़क का करें इस्तेमाल

सभी भारी मालवाहक वाहनों को सलाह दी जाती है कि वे मंजिल तक पहुंचने के लिए NH-9 या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें। आम लोगों को भी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वाहन चालकों को केवल तय पार्किंग पर ही गाड़ियां खड़ी करने को कहा गया है। सड़क के किनारे पार्किंग पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कोई संदिग्ध चीज दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने को कहा गया है।

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1828 जवान रहेंगे तैनात

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए पूरी दिल्ली में अलग-अलग कांवड़ यात्रा मार्गों पर 1828 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। इस साल कांवड़ियों की सुविधा के लिए कुल 308 कांवड़ कैंप भी लगाए गए हैं। इन कैंपों में यात्रियों को ठहरने, खाने-पीने और आराम करने की व्यवस्था की गई है। ये कांवड़ कैंप पूरे यात्रा मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। इनके आसपास पुलिसफोर्स भी तैनात रहेगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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