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काम की बात: दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान पंचायत आज, इन रास्तों पर निकलने से बचें; एडवाइजरी जारी

Mar 19, 2026 05:46 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार यानी 19 मार्च को किसान पंचायत आयोजित होने वाली है। इस दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। इस आयोजन को लेकर कई सड़कों पर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान पंचायत आज, इन रास्तों पर निकलने से बचें; एडवाइजरी जारी

दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार यानी 19 मार्च को किसान पंचायत आयोजित होने वाली है। इस दौरान होने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया है। इस आयोजन को लेकर कई सड़कों पर ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

रामलीला मैदान में होने वाली किसान पंचायत के मद्देनजर मध्य दिल्ली में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि कार्यक्रम के कारण कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो सकता है।

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ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार यह व्यवस्था सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाकों में भारी भीड़ के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है।

एडवाइजरी के अनुसार जरूरत पड़ने पर जेएलएन मार्ग, आसफ अली रोड, चमन लाल मार्ग, अजमेरी गेट, मिंटो रोड, दिल्ली गेट और कमला मार्केट के आसपास ट्रैफिक को डायवर्ट या कंट्रोल किया जा सकता है।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने एडवाइजरी में लोगों से अपील की है कि वे उपरोक्त रास्तों से निकलने से बचने की कोशिश करें। यात्रा से पहले अपनी योजना बना लें। समय लेकर यात्रा पर निकलें। जहां संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। साथ ही ट्रैफिक से जुड़े अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक चैनलों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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