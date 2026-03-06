Hindustan Hindi News
दिल्ली में तीन दिन ट्रैफिक पर रहेगा असर; इन मार्गों पर जाने से करें परहेज

Mar 06, 2026 12:42 am ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सतसंग ब्यास में 6 से 8 मार्च तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में तीन लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भारी भीड़ के कारण छतरपुर के आसपास यातायात प्रभावित रहेगा। 

दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सतसंग ब्यास में 6 से 8 मार्च तक आयोजित होने वाले सत्संग में लगभग तीन लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। भारी भीड़ के कारण छतरपुर और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा और भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने और जाम से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है। सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं।

आश्रम के आसपास व्यापक बंदोबस्त

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, सत्संग स्थल के आसपास कई फार्म हाउस और बैंक्विट हॉल होने की वजह से जाम लग सकता है। पुलिस ने वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सत्संग में आने वाले श्रद्धालु भाटी माइंस की तरफ से आ सकते हैं।

फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले वाहनों को सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को जाम से बचने के लिए सुबह 5 बजे से पहले आश्रम में पहुंचने की सलाह दी गई है। आयोजकों की ओर से कुछ वाहनों और श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार रखे गए हैं। फरीदाबाद के साथ ही गुरुग्राम से आने वाले वाहन चालकों को डेरा बॉर्डर से आने को कहा गया है। राधास्वामी सतसंग ब्यास के भीतर आयोजकों द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था की गई है।

जगह-जगह लगाए गए बोर्ड

वाहनों के लिए दिशा सूचक बोर्ड जगह-जगह लगाए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इस दौरान पुलिस, एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता खुला रहेगा। फरीदाबाद से डेरा मोड़ होकर मांडी बॉर्डर की तरफ आने वाले आपातकालीन वाहनों को महरौली-गुरुग्राम रोड इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार भाटी माइंस रोड पर छतरपुर रोड से गुरुग्राम रोड टी पाइंट और सतसंग स्थल तक सुबह 4 से रात 8 बजे तक तीनों दिन भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सुबह 4 से रात 8 बजे तक छतरपुर रोड से दूर रहने की सलाह दी है। वाहनों का दबाव अधिक होने पर गाड़ियों को मांडी रोड से जोनापुर कट से महरौली गुरुग्राम रोड पर भेजा जाएगा।

लोगों को ध्यान रखने की सलाह

जाम से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें

घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें

ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताए गए रास्तों का इस्तेमाल करें

हेल्पलाइन नंबर- व्हाट्सएप 8750871493

फोन नंबर- 1095/011-25844444

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

