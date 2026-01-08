Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi traffic police advisory restricted on new rohtak road till 31 jan
दिल्ली में 31 जनवरी तक इस रोड पर ट्रैफिक पाबंदियां; इन रास्तों को अपनाएं

दिल्ली में 31 जनवरी तक इस रोड पर ट्रैफिक पाबंदियां; इन रास्तों को अपनाएं

संक्षेप:

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 31 जनवरी तक के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें एक मार्ग पर जाने से परहेज करने और डायवर्जन का पालन करने को कहा गया है। साथ ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को फॉलो करने की अपील की गई है। 

Jan 08, 2026 06:15 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू रोहतक रोड पर 31 जनवरी तक मेंटेनेंस का काम होने के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। टी-पॉइंट से लिबर्टी सिनेमा के बीच मरम्मत कार्य चलने से 2 लेन बंद कर दी गई हैं। इससे इस रास्ते पर भारी जाम लग रहा है। पुलिस ने यात्रियों को आनंद पर्वत और न्यू रोहतक रोड के बजाय वैकल्पिक रास्तों को अपनाने की सलाह दी है। वाहन चालकों को पुलिस निर्देशों का पालन करने को कहा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यू रोहतक रोड पर रहेगी पाबंदियां

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी में बताया कि न्यू रोहतक रोड पर अंडरग्राउंड केबल मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। मेंटिनेंस का काम कमल टी-पॉइंट से लिबर्टी सिनेमा की ओर पहाड़गंज तक के रास्ते पर किया जा रहा है। इसके कारण न्यू रोहतक रोड पर गाड़ियों की आवाजाही 31 जनवरी तक सीमित रहेगी। इस प्रोजेक्ट पर टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड काम कर रहा है।

दो लेन बंद, आनंद पर्वत न्यू रोहतक रोड से परहेज करें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि काम की वजह से दो लेन बंद हैं। इससे इलाके में ट्रैफिक धीमा हो गया है और जाम लग रहा है। ट्रैफिक एडवाइजरी में वाहन चालकों को कमल टी-पॉइंट और लिबर्टी सिनेमा के बीच आनंद पर्वत न्यू रोहतक रोड के रास्ते से परहेज करने की सलाह दी है।

डायवर्जन सुझाए

दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी में डायवर्जन भी सुझाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पहाड़गंज और नई दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन कमल टी-पॉइंट पर बाईं ओर सराय रोहिल्ला की ओर मुड़ सकते हैं। इसके बाद रानी झांसी रोड से आगे बढ़ने के लिए वाहन चालक वीर बंदा बैरागी मार्ग पर दाईं ओर टर्न ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 2 दिन 15 से 20 की स्पीड में चलेंगी सर्द हवाएं, कल कोहरे का येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:विश्व पुस्तक मेले में पहली बार नहीं लगेगी एंट्री फी; एक पहल खास; 5 बड़ी बातें
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के इन इलाकों में चला बुलडोजर, 15 हजार वर्ग मीटर की अवैध कालोनी ध्वस्त

इन ट्रैफिक निर्देशों का करें पालन

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शास्त्री नगर चौक से आने वाले और लिबर्टी सिनेमा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को स्वामी नारायण मार्ग से बचना चाहिए। इसके बजाय उनको रानी झांसी रोड का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपनी यात्रा पहले से प्लान करने को कहा है। साथ ही मुख्य चौराहों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।