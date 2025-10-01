दिल्ली में इस रोड पर वन वे रहेगा ट्रैफिक, वाहन चालक दें ध्यान; आदेश लागू

दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर वन-वे ट्रैफिक रहेगा। इस बारे में आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी तरह नोएडा और गाजियाबाद पुलिस की ओर से भी ट्रैफिक एडवाजरी जारी की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद रोड पर वन-वे ट्रैफिक रहेगा। इस बारे में आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि भीड़भाड़ कम करने और सुचारू ट्रैफिक सुनिश्चित करने के लिए राजेंद्र प्रसाद रोड पर वाहनों की आवाजाही एकतरफा रखने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस की ओर से भी ट्रैफिक एडवाजरी जारी की गई है।

पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) शिव केशरी सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जसवंत सिंह गोलचक्कर से राजेंद्र प्रसाद रोड-जनपथ रोड गोलचक्कर की ओर अब सभी प्रकार के वाहनों के लिए वन-वे ट्रैफिक ही रहेगा। बयान के मुताबिक, दिल्ली सड़क एवं यातायात नियंत्रण विनियम, 1980 के नियम 21 के तहत जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उक्त आदेश अगली सूचना तक लागू रहेगा। बयान में कहा गया है कि भारी ट्रैफिक के कारण यह निर्णय लिया गया है। संबंधित एजेंसियों को वाहन चालकों को सूचित करने और उनको गाइड करने के लिए अनिवार्य साइनबोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है।

वहीं गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दो अक्तूबर दशहरा के मौके पर रामलीला मैदान घंटाघर और कविनगर के आसपास वाहनों का डायवर्जन रहेगा। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने अपील की कि असुविधा से बचने के लिए वाहन चालक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।