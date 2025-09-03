delhi traffic police advisory on yamuna river flood affected movement on outer ring road यमुना ने थामी दिल्ली की रफ्तार; बाहरी रिंग रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट, कई इलाकों में जाम, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi traffic police advisory on yamuna river flood affected movement on outer ring road

यमुना ने थामी दिल्ली की रफ्तार; बाहरी रिंग रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट, कई इलाकों में जाम

यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने बुधवार को यातायात में बदलाव की घोषणा की। बताया जाता है कि मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक आउटर रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 10:12 PM
यमुना ने थामी दिल्ली की रफ्तार; बाहरी रिंग रोड पर ट्रैफिक डायवर्ट, कई इलाकों में जाम

उफनाती यमुना ने दिल्ली की रफ्तार धीमी कर दी है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद रिंग रोड पर लग रहे जाम के चलते ट्रैफिक डायवर्ट करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कश्मीरी गेट रिंग रोड पर स्थित वासुदेव घाट पर पानी भरने के बाद आउटर रिंग रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक में बदलाव के कारण मजनू का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक बाहरी रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।

डायवर्जन पर दें ध्यान

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, बाहरी रिंग रोड और आसपास के हिस्सों पर ट्रैफिक बाधित होने की आशंका के कारण वजीराबाद-सिग्नेचर ब्रिज और चंदगी राम अखाड़ा-आईपी कॉलेज रेड लाइट पर यातायात को वैकल्पिक मार्गों से मोड़ दिया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, प्रभावित मार्गों पर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही मार्ग में जरूरत के अनुसार बदलाव भी किया जाएगा।

इस हिस्से में आवाजाही बंद

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, आउटर रिंग रोड पर मजनूं का टीला से सलीमगढ़ बाईपास तक के हिस्से में गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे प्रभावित मार्गों से बचें और पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाएं। साथ ही, सड़क किनारे पार्किंग न करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे जाम की स्थिति और बिगड़ सकती है।

रेंगते नजर आए वाहन

दिल्ली में बुधवार को दोपहर तीन बजे हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जाम लग गया है। रिंग रोड, एनएच-24, गाजीपुर चौक, अक्षरधाम के इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। दोपहर हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक मूवमेंट धीमा रहा। सड़कों के किनारे लगे अस्थायी शिविरों से भी यातायात प्रभावित हुआ है। शाम को व्यस्त समय में जाम के कारण वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे।

इन जगहों पर भी जाम, इमरजेंसी वाहनों को दें रास्ता

इतना ही नहीं ITO से विकास मार्ग, आईपी मार्ग से सराय काले खां जाने वाली सड़क, आईपी कॉलेज, सिविल लाइंस एरिया के साथ ही कश्मीरी गेट के आस-पास की सड़कों पर भारी जाम देखा गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाजरी में कहा है कि इमरजेंसी वाहनों को बिना रोक-टोक रास्ता दिया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि वे ऐसे वाहनों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दें। वाहन चालक मौके पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन भी करें।

(पीटीआई-भाषा और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)