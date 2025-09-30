वाहन चालक दें ध्यान! दिल्ली की इन सड़कों से करें परहेज, ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ने की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

Tue, 30 Sep 2025 03:47 PM

राष्ट्रीय राजधानी के चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना और प्रधानमंत्री मोदी के संभावित दौरे को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ताजा ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मुख्य सड़क पर आवाजाही प्रभावित रहने का अनुमान है।

ये सड़कें रहेंगी प्रभावित 1- आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश तक)

2- लाल बहादुर शास्त्री मार्ग

3- जेबी टीटो मार्ग

4- इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग

5- सीआर पार्क मुख्य सड़क

इन सड़कों पर आवाजाही रहेगी बंद 1- गुरुद्वारा रोड

2- बिपिन चंद्र पाल मार्ग

3- सीआर पार्क और ग्रेटर कैलाश-II की अंदरूनी सड़कें

4- खबर अपडेट हो रही है।