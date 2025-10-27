दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी, छठ पर इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

संक्षेप: दिल्ली में दो दिनों में छठ पूजा के लिए घाटों पर हजारों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शहरभर में सोमवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक कई रूट पर डायवर्जन रहेगा।

दिल्ली में दो दिनों में छठ पूजा के लिए घाटों पर हजारों भक्तों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शहरभर में सोमवार दोपहर से मंगलवार सुबह तक कई रूट पर डायवर्जन रहेगा। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजर के अनुसार, घाटों के पास वाले रास्तों पर जाम लगने की संभावना ज्यादा है, इसलिए घाटों वाले रास्तों पर जाने से बचें।

दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए पुलिस ने कहा कि पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के पास, गांधी नगर छठ पूजन समिति नाव घाट, गीता कॉलोनी के पास पूर्वांचल नव निर्माण संगठन घाट और सत्यमेव जयते घाट पर बड़ी भीड़ होने की उम्मीद है। छठ पर यहां 45 हजार से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। इन इलाकों को लेकर अपडेट देते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इन हिस्सों में जाने बचें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।

ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी के अनुसार, डीएनडी, यमुना खादर और शास्त्री पार्क के पास छठ घाट पर भी भारी भीड़ आने की संभावना है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि गीता कॉलोनी, आईपी एक्सटेंशन और शास्त्री पार्क के पास ट्रैफिक जाम रहने की उम्मीद है। इस दौरान भजनपुरा में सोमवार को शाम 5 बजे से 7 बजे तक और मंगलवार को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक शास्त्री पार्क से युधिष्ठिर सेतु और जीटी रोड पर कॉमर्शिलय गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं होगी।