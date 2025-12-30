Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi traffic police advisory for 31 december connaught place and india gate vehicles restrictions route diversions
कनॉट प्लेस व इंडिया गेट पर 31 को जुटेगी भारी भीड़, इन रास्तों से रहें दूर; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

कनॉट प्लेस व इंडिया गेट पर 31 को जुटेगी भारी भीड़, इन रास्तों से रहें दूर; देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप:

दिल्ली में नए साल के स्वागत के लिए लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कनाॅट प्लेस और इंडिया गेट पर जश्न मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर के लिए एडवाइजरी जारी की है।

Dec 30, 2025 05:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में नए साल के स्वागत के लिए लोग पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कनाॅट प्लेस और इंडिया गेट पर जश्न मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर के लिए एडवाइजरी जारी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ट्रैफिक एडवाइजरी में कहा गया है कि बुधवार शाम से कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में किसी भी वाहन के प्रवेश पर रोक रहेगी। केवल वैध पास धारक वाहनों को ही इन क्षेत्रों में जाने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही लोगों को सलाह दी है कि वे आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी का उपयोग करें। उस दिन कहीं भी जाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के ‘एक्स’ हैंडल से अपडेट लेते रहें।

ये भी पढ़ें:UP के 56 गांवों होकर से गुजरेगा लिंक एक्सप्रेसवे, कई इलाकों तक फायदा; ये है रूट

इंडिया गेट पर भी कड़े इंतजाम : पैदल यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए इंडिया गेट के आसपास भी विशेष व्यवस्था की गई है। क्यू-पॉइंट, मथुरा रोड-पुराना किला, मथुरा रोड-शेरशाह रोड, जाकिर हुसैन मार्ग, रफी मार्ग पंडारा रोड से यातायात को आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जा सकता है। इसी तरह कई गोल चक्कर पर डायवर्जन हो सकता है।

पार्किंग की सीमित व्यवस्था : ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इंडिया गेट के पास सीमित पार्किंग स्थल हैं। ऐसे में पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर पार्किंग उपलब्ध होगी। किसी को सड़क किनारे वाहन खड़ा करने नहीं दिया जाएगा। अनधिकृत पार्किंग किए गए वाहनों को क्रेन से उठाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:210 KM दूरी 2.5 घंटे में पूरी; नए साल में शुरू होगा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

यातायात नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई : दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरस्पीडिंग, स्टंट बाइकिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

वाहनों को इन सड़कों से डायवर्ट किया जाएगा

कनाॅट प्लेस और उसके आसपास में हर साल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि बुधवार को कनाॅट प्लेस क्षेत्र की ओर आ रहे वाहनों को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मिंटो रोड, चेम्सफोर्ड रोड, आरके आश्रम मार्ग, गोल मार्केट, जीपीओ, पटेल चौक, कस्तूरबा गांधी रोड, जय सिंह रोड सहित कई चौराहों से डायवर्ट किया जाएगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।