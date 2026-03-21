दिल्ली के JLN स्टेडियम के पास कल इन रास्तों पर जाने से बचें, देख लें एडवाइजरी
दिल्ली के जेएनएल स्टेडियम में श्रीश्री रविशंकर के कार्यक्रम के कारण ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। पुलिस ने बीपी मार्ग और लोधी रोड जैसे रास्तों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।
दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को श्रीश्री रविशंकर के कार्यक्रम के कारण आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है। कार्यक्रम में लगभग 50 हजार लोग शामिल होंगे, जिसके चलते बीपी मार्ग, लोधी रोड और लाला लाजपत राय मार्ग जैसे रास्तों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे जेएलएन स्टेडियम के पास की सड़कों से बचें और मेहरचंद मार्केट या लोधी फ्लाईओवर जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इसके साथ ही पहाड़गंज में रथ यात्रा के कारण वहां भी दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है।
इन सड़कों पर नहीं जाने की सलाह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेएलएन स्टेडियम में श्रीश्री रविशंकर का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अनुमान है कि इसमें 50 हजार से अधिक लोग शामिल होंगे। इसे देखते हुए कई रास्तों पर पाबंदी और डायवर्जन लागू रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को कार्यक्रम के दौरान बीपी मार्ग, लोधी रोड, लाला लाजपत राय मार्ग और स्टेडियम के आसपास की सड़कों पर नहीं जाने की सलाह दी है।
जवाहरलाल नेहरू सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू लाल बत्ती पर भगवान दास मार्ग से आने वाले वाहनों को मेहरचंद बाजार की ओर मोड़ा जाएगा। सेवा नगर बस डिपो लाल बत्ती से वाहनों को बारापुला और जवाहरलाल नेहरू सर्विस रोड पर जाने की अनुमति नहीं होगी। फिफ्थ एवेन्यू रोड धोबी घाट से वाहनों को जवाहरलाल नेहरू सर्विस रोड की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा और वहां केवल यू-टर्न की सुविधा मिलेगी।
इन रास्तों पर रहेंगी पाबंदियां
प्रगति विहार लाल बत्ती पर लोधी मार्ग से आने वाले वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। वाहन चालकों को लाला लाजपत राय मार्ग तिराहा से स्कोप परिसर की ओर बाएं मुड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके बदले सीधे लोधी फ्लाईओवर की ओर जाना होगा। आईएनए की तरफ से आने वाले वाहन JNL स्टेडियम गेट नंबर 5 के पास बारापुला कट से सर्विस रोड पर नहीं जा सकेंगे। जंगपुरा मेट्रो स्टेशन टी-प्वॉइंट से सूचना भवन एवं स्कोप कॉम्पलेक्स की ओर मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगा।
इन वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि चालक जेएलएन रेड लाइट की बजाय मेहरचंद मार्केट रूट का इस्तेमाल करें। लाला लाजपत राय मार्ग टी- प्वॉइंट की जगह लोधी फ्लाईओवर से निकलें। बारापुला कॉरिडोर का उपयोग सीधे आवागमन के लिए करें। वाहन चालक जेएलएन सर्विस रोड की तरफ मुड़ने से बचें।
पहाड़गंज में रथ यात्रा, प्रभावित रहेगा ट्रैफिक
पहाड़गंज क्षेत्र में रविवार को चैतन्य महाप्रभु व राधा श्याम की रथ यात्रा का आयोजन होगा। देशबंधु गुप्ता रोड स्थित मठ से दोपहर 3 बजे यात्रा शुरू होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यात्रा के चलते चुन्ना मंडी रोड, मेन मार्केट पहाड़गंज और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। उन्होंने वैकल्पिक मार्गों के रूप में मिंटो रोड, अजमेरी गेट और देशबंधु गुप्ता रोड (डीबीजी रोड) का उपयोग करने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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