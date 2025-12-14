दिल्ली में कल मेसी का कार्यक्रम; इन सड़कों पर जाने से बचें, मल्टी लेयर रहेगी सुरक्षा

संक्षेप: फुटबॉलर लियोनेल मेसी सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक इवेंट में शामिल होंगे। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है।

फुटबॉलर लियोनेल मेसी का सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एक कार्यक्रम है। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान मचे बवाल को देखते हुए सबक के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास की सुरक्षा कड़ी कर दी है। अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन मेसी अरुण जेटली स्टेडियम में एक इवेंट में शामिल होंगे। यह स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी इस बारे में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

मल्टी लेयर रहेगी सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने कहा कि मेसी के दौरे के लिए मल्टी लेयर सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। इवेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने भीड़ से निपटने के साथ ही एक्सेस कंट्रोल और ट्रैफिक रेगुलेशन पर खास ध्यान दिया है। कार्यक्रम स्थल के चारों ओर कई सुरक्षा घेरे बनाए जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। स्टेडियम और निर्धारित क्षेत्रों में प्रवेश को सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा।

सीसीटीवी कैमरों से निगरानी दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम और निर्धारित क्षेत्रों में बिना वैध पास के किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। सघन चेकिंग के बाद ही लोगों को आने दिया जाएगा। तलाशी पॉइंट और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुरक्षा योजना का हिस्सा होंगे। क्विक रिएक्शन टीमें तैनात रहेंगी। क्विक इमरजेंसी रिएक्शन टीमों को पूरे कार्यक्रम के दौरान स्टैंडबाय पर रखा गया है। ट्रैफिक के मोर्चे पर खास जोर दिया गया है।

ट्रैफिक एडवाइजरी पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) निशांत गुप्ता ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ऐप आधारित टैक्सी सवारों को राजघाट चौक पर उतरने और बाकी रास्ता पैदल तय करने की सलाह दी गई है। अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। पार्क किए गए वाहनों को उठा लिया जाएगा। ऐसे वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने भीड़ कम करने के लिए मेट्रो या बसों के इस्तेमाल की सलाह दी है।