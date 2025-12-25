Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi traffic police action plan 62 hotspots decongestion ashram chowk kashmere gate
दिल्ली को मिलेगा जाम के झंझट से छुटकारा, 62 हॉटस्पॉट्स पर एक्शन प्लान तैयार; बदलेगी तस्वीर

दिल्ली को मिलेगा जाम के झंझट से छुटकारा, 62 हॉटस्पॉट्स पर एक्शन प्लान तैयार; बदलेगी तस्वीर

संक्षेप:

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने शहर के 62 प्रमुख जाम वाले इलाकों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने, बस स्टैंड शिफ्ट करने और पार्किंग सुधारने का काम अगले तीन महीनों में पूरा होगा।

Dec 25, 2025 09:39 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने शहर के 62 प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इनमें छोटे बदलाव, अतिक्रमण हटाना और पार्किंग व्यवस्था सुधारना शामिल है। कई जगहों पर काम एक से तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ये हैं ट्रैफिक के हॉटस्पॉट

ये 62 पॉइंट्स शहर के अलग-अलग इलाकों में हैं। इनमें साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, पंजाबी बाग राउंडअबाउट, यूसुफ सराय मार्केट, आश्रम चौक, कुतुब मीनार टी-पॉइंट, आनंद विहार, कालिंदी कुंज (मथुरा रोड), मायापुरी चौक, सराय काले खान, बवाना चौक, कश्मीरी गेट, अदचिनी विलेज, नारायणा फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, सफदरजंग हॉस्पिटल के पास रिंग रोड और कोहाट-मधुबन चौक कॉरिडोर प्रमुख हैं।

दिल्ली ट्रैफिक

जल्द होने वाले बदलाव

कई जगहों पर काम जल्द शुरू होगा। आश्रम चौक पर नेफेड के पास बस स्टैंड को महारानी बाग की ओर करीब 100 मीटर शिफ्ट किया जाएगा। इससे चौक पर बसों की भीड़ कम होगी। नीला गुंबद के पास विजिटर्स के लिए नई पार्किंग बनेगी। कालिंदी कुंज टोल प्लाजा के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण वाली संरचना तीन महीने में हटा दी जाएगी।

चिराग दिल्ली में डीटीसी ने बस स्टॉप पहले ही एलबीएस मार्ग पर शिफ्ट कर दिया है। यूसुफ सराय मार्केट में एमसीडी पार्किंग को पास की दूसरी जगह तीन महीने में ले जाया जाएगा। अदचिनी विलेज में ट्रैफिक को मदर्स इंटरनेशनल स्कूल की ओर 100 मीटर शिफ्ट करके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्लीवाले ध्यान दें! आज इन रास्तों से बचकर निकलें, क्रिसमस पर ट्रैफिक अलर्ट
ये भी पढ़ें:दिल्ली में आ गए कंपकंपी वाले दिन! कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का येलो अलर्ट

अतिक्रमण और पार्किंग पर फोकस

एमसीडी नियमित अभियान चलाकर चिराग दिल्ली, खानपुर, आश्रम चौक, सराय काले खान, नीला गुंबद, शाहीन बाग की रोड नंबर-13ए, ओखला मोड और जितपुर मोर से अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाएगी। बदरपुर, देवली, आईजीएनओयू रोड और एमबी रोड पर कचरा डंपिंग साइट्स और साप्ताहिक बाजार छह महीने में शिफ्ट होंगे। ओखला मोर पर डीटीसी बस स्टॉप चौड़ा किया जाएगा और बसें केवल निर्धारित जगह पर रुकेंगी। जितपुर मोर पर बस क्यू शेल्टर बनेंगे और मौजूदा बस स्टॉप की मरम्मत होगी। पीडब्ल्यूडी आश्रम और जितपुर मोर पर सड़क रिपेयर, पॉटहोल भराई और 'नो पार्किंग' साइन लगाएगा।

Delhi

बड़े प्रोजेक्ट्स फिलहाल रुके

कई बड़े प्लान जैसे आजादपुर मंडी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, कोहाट-मधुबन पर सबवे और रोहिणी कोर्ट पर मल्टी-लेवल पार्किंग स्पेस की कमी या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फिलहाल संभव नहीं हैं। सराय काले खान पर रोड चौड़ीकरण भी ग्रीन बेल्ट और ड्रेन की वजह से नहीं हो सकेगा। अंतरिम उपाय के तौर पर कई जगहों पर सेंट्रल वर्ज पर ग्रिल्स लगाई गई हैं।

ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने कहा, 'ये 62 हॉटस्पॉट्स हमारी प्राथमिकता हैं। नियमित मीटिंग्स हो रही हैं और कई जगहों पर जल्द जाम से राहत मिलेगी।'

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Traffic News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।