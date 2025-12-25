दिल्ली को मिलेगा जाम के झंझट से छुटकारा, 62 हॉटस्पॉट्स पर एक्शन प्लान तैयार; बदलेगी तस्वीर

संक्षेप: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सरकारी एजेंसियों ने शहर के 62 प्रमुख जाम वाले इलाकों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अतिक्रमण हटाने, बस स्टैंड शिफ्ट करने और पार्किंग सुधारने का काम अगले तीन महीनों में पूरा होगा।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने शहर के 62 प्रमुख ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर एक्शन प्लान तैयार किया है। इनमें छोटे बदलाव, अतिक्रमण हटाना और पार्किंग व्यवस्था सुधारना शामिल है। कई जगहों पर काम एक से तीन महीने में पूरा हो जाएगा।

ये हैं ट्रैफिक के हॉटस्पॉट ये 62 पॉइंट्स शहर के अलग-अलग इलाकों में हैं। इनमें साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, पंजाबी बाग राउंडअबाउट, यूसुफ सराय मार्केट, आश्रम चौक, कुतुब मीनार टी-पॉइंट, आनंद विहार, कालिंदी कुंज (मथुरा रोड), मायापुरी चौक, सराय काले खान, बवाना चौक, कश्मीरी गेट, अदचिनी विलेज, नारायणा फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, सफदरजंग हॉस्पिटल के पास रिंग रोड और कोहाट-मधुबन चौक कॉरिडोर प्रमुख हैं।

जल्द होने वाले बदलाव कई जगहों पर काम जल्द शुरू होगा। आश्रम चौक पर नेफेड के पास बस स्टैंड को महारानी बाग की ओर करीब 100 मीटर शिफ्ट किया जाएगा। इससे चौक पर बसों की भीड़ कम होगी। नीला गुंबद के पास विजिटर्स के लिए नई पार्किंग बनेगी। कालिंदी कुंज टोल प्लाजा के पास फुटपाथ पर अतिक्रमण वाली संरचना तीन महीने में हटा दी जाएगी।

चिराग दिल्ली में डीटीसी ने बस स्टॉप पहले ही एलबीएस मार्ग पर शिफ्ट कर दिया है। यूसुफ सराय मार्केट में एमसीडी पार्किंग को पास की दूसरी जगह तीन महीने में ले जाया जाएगा। अदचिनी विलेज में ट्रैफिक को मदर्स इंटरनेशनल स्कूल की ओर 100 मीटर शिफ्ट करके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं।

अतिक्रमण और पार्किंग पर फोकस एमसीडी नियमित अभियान चलाकर चिराग दिल्ली, खानपुर, आश्रम चौक, सराय काले खान, नीला गुंबद, शाहीन बाग की रोड नंबर-13ए, ओखला मोड और जितपुर मोर से अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाएगी। बदरपुर, देवली, आईजीएनओयू रोड और एमबी रोड पर कचरा डंपिंग साइट्स और साप्ताहिक बाजार छह महीने में शिफ्ट होंगे। ओखला मोर पर डीटीसी बस स्टॉप चौड़ा किया जाएगा और बसें केवल निर्धारित जगह पर रुकेंगी। जितपुर मोर पर बस क्यू शेल्टर बनेंगे और मौजूदा बस स्टॉप की मरम्मत होगी। पीडब्ल्यूडी आश्रम और जितपुर मोर पर सड़क रिपेयर, पॉटहोल भराई और 'नो पार्किंग' साइन लगाएगा।

बड़े प्रोजेक्ट्स फिलहाल रुके कई बड़े प्लान जैसे आजादपुर मंडी पर एलिवेटेड कॉरिडोर, कोहाट-मधुबन पर सबवे और रोहिणी कोर्ट पर मल्टी-लेवल पार्किंग स्पेस की कमी या मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से फिलहाल संभव नहीं हैं। सराय काले खान पर रोड चौड़ीकरण भी ग्रीन बेल्ट और ड्रेन की वजह से नहीं हो सकेगा। अंतरिम उपाय के तौर पर कई जगहों पर सेंट्रल वर्ज पर ग्रिल्स लगाई गई हैं।