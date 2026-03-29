Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: दिल्ली में इस दिन लगेंगी ट्रैफिक लोक अदालत, 2 लाख चालान होंगे सेटल; कब और कैसे करें बुकिंग

Mar 29, 2026 09:43 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Delhi Lok Adalat April 2026 Date : अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप कोर्ट के चक्कर काटे बिना उस चालान को निपटाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अगले महीने राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में 'विशेष लोक अदालत' लगने जा रही है। 

दिल्ली में इस दिन लगेंगी ट्रैफिक लोक अदालत, 2 लाख चालान होंगे सेटल; कब और कैसे करें बुकिंग

Delhi Lok Adalat April 2026 Date : अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप कोर्ट के चक्कर काटे बिना उस चालान को निपटाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से 5 अप्रैल 2026 को राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में 'विशेष लोक अदालत' का आयोजन करने जा रही है।

इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों और नोटिसों से राहत दिलाना है। यह उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिनके चालान अदालती कार्यवाही की वजह से रुके हुए हैं। याद रखें, बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर है, इसलिए 30 मार्च सुबह 10 बजे तैयार रहें।

ये भी पढ़ें:लड़की संग दोस्ती जबर्दस्ती यौन संबंध बनाने का लाइसेंस नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

किन चालानों का होगा निपटारा?

1. केवल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग और 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य ट्रैफिक चालान/ नोटिस ही इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।

2. नोटिस / चालान डाउनलोड करने और प्रिंटआउट लेने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लॉग इन करें: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat या क्यूआर कोड स्कैन करें।

3. नोटिस / चालान का प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है। कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:‘साक्ष्यों की खामी से बरी होना…’; HC ने युवक को दिल्ली पुलिस में भर्ती से रोका

इन 7 कोर्ट परिसरों में लगेगी अदालत

दिल्ली के सभी प्रमुख हिस्सों को कवर करने के लिए सात अदालतों में इंतजाम किए गए हैं:

● पटियाला हाउस कोर्ट

● कड़कड़डूमा कोर्ट

● तीस हजारी कोर्ट

● साकेत कोर्ट

● रोहिणी कोर्ट

● द्वारका कोर्ट

● राउज एवेन्यू कोर्ट

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं।

अपना नोटिस या चालान डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें।

यह लिंक 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा और चालान/ नोटिस की सीमा 2,00,000 समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा। हर दिन अधिकतम 50,000 चालान/ नोटिस ही डाउनलोड किए जाएंगे।

सबसे महत्वपूर्ण: अपने चालान का प्रिंटआउट जरूर लें। लोक अदालत में प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

हेल्पलाइन और संपर्क

यदि आपको कोई समस्या आती है, तो आप दिल्ली पुलिस की 24x7 हेल्पलाइन 011-25844444 या 1095 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉट्सएप नंबर 8750871493 वेबसाइट: www.traffic.delhipolice.gov.in और ई-मेल: info.traffic@delhipolice.gov.in पर भी जानकारी ले सकते हैं।

ये भी पढ़ें:‘रिश्ता शादी जैसा, बस कानून…’; लिव-इन रिलेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।