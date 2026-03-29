दिल्ली में इस दिन लगेंगी ट्रैफिक लोक अदालत, 2 लाख चालान होंगे सेटल; कब और कैसे करें बुकिंग

Delhi Lok Adalat April 2026 Date : अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप कोर्ट के चक्कर काटे बिना उस चालान को निपटाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। अगले महीने राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में 'विशेष लोक अदालत' लगने जा रही है।

Delhi Lok Adalat April 2026 Date : अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी का कोई पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप कोर्ट के चक्कर काटे बिना उस चालान को निपटाना चाहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) के सहयोग से 5 अप्रैल 2026 को राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में 'विशेष लोक अदालत' का आयोजन करने जा रही है।

इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके लंबे समय से पेंडिंग ट्रैफिक चालानों और नोटिसों से राहत दिलाना है। यह उन वाहन मालिकों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिनके चालान अदालती कार्यवाही की वजह से रुके हुए हैं। याद रखें, बुकिंग 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर है, इसलिए 30 मार्च सुबह 10 बजे तैयार रहें।

किन चालानों का होगा निपटारा? 1. केवल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग और 31 दिसंबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट को भेजे गए समझौता योग्य ट्रैफिक चालान/ नोटिस ही इस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे।

2. नोटिस / चालान डाउनलोड करने और प्रिंटआउट लेने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लॉग इन करें: https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat या क्यूआर कोड स्कैन करें।

3. नोटिस / चालान का प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है। कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

इन 7 कोर्ट परिसरों में लगेगी अदालत दिल्ली के सभी प्रमुख हिस्सों को कवर करने के लिए सात अदालतों में इंतजाम किए गए हैं:

● पटियाला हाउस कोर्ट

● कड़कड़डूमा कोर्ट

● तीस हजारी कोर्ट

● साकेत कोर्ट

● रोहिणी कोर्ट

● द्वारका कोर्ट

● राउज एवेन्यू कोर्ट

कैसे करें आवेदन सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं।

अपना नोटिस या चालान डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करें।

यह लिंक 30 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा और चालान/ नोटिस की सीमा 2,00,000 समाप्त होने तक उपलब्ध रहेगा। हर दिन अधिकतम 50,000 चालान/ नोटिस ही डाउनलोड किए जाएंगे।

सबसे महत्वपूर्ण: अपने चालान का प्रिंटआउट जरूर लें। लोक अदालत में प्रिंटआउट साथ लेकर आना अनिवार्य है, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटिंग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।