भारी भीड़ से बेहाल हुई दिल्ली; जाम से हाहाकार, कल के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली के कई हिस्सों में मंगलवार शाम को भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। कई मुख्य सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। पुलिस के अनुसार, त्योहारों की भीड़, गाड़ियों के खराब होने और पीक-आवर के ट्रैफिक के कारण जाम दिखा।
दीवाली के साथ अन्य त्योहारों की खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के कारण मंगलवार की शाम को दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला। सड़कों पर गाड़ियों की भारी भीड़, बाजारों में उमड़े लोग, अवैध पार्किंग और गाड़ियों के खराब होने की वजह से पीक-आवर में यातायात ठप हो गया। लोग घंटों सड़कों पर फंसे रहे और उनको यात्रा में दोगुना समय लगा। जाम में एंबुलेंस जैसी गाड़ियां भी फंसी रहीं। यात्रियों ने सोशल मीडिया पर परेशानी साझा की। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने कल के लिए भी एडवाइजरी जारी की है।
बताया जाता है कि जिन प्रमुख रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम रहा उनमें दक्षिण दिल्ली में भीकाजी कामा प्लेस और मध्य दिल्ली में ITO के पास इंद्रप्रस्थ (IP) फ्लाईओवर के बीच की रिंग रोड; बारापुल्ला एलिवेटेड कॉरिडोर; दिल्ली-नोएडा-डायरेक्ट यानी DND फ्लाईवे; वसंत विहार और सुखदेव विहार के बीच आउटर रिंग रोड के कई हिस्से; महिपालपुर होते हुए गुरुग्राम और दिल्ली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे-48; दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े NH-9 कॉरिडोर; लक्ष्मी नगर के रास्ते मध्य दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ने वाला विकास मार्ग शामिल हैं।
पीक-आवर में हालात और भी खराब हो गए। कई सड़कों पर फंस गईं या रेंगती नजर आईं। लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में दोगुना या तीन गुना समय लगा। सराय काले खां के आसपास रिंग रोड, बारापुल्ला रोड और डीएनडी कॉरिडोर पर भारी जाम देखा गया। हाल के दिनों में सराय काले खां एक बड़ा ट्रैफिक हॉटस्पॉट बन गया है। खासकर 30 सितंबर को बारापुल्ला फेज-3 फ्लाईओवर के खुलने के बाद हालात और भी खराब देखे जा रहे हैं।
जाम में फंसे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचा और मदद मांगी। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ियां भी जाम में फंस गईं। लोगों ने यह भी शिकायत की कि प्रभावित इलाकों में ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थे। जेएलएन स्टेडियम के पास बारापुल्ला रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। एक यात्री ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि तीन एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने अपने जवाब में बताया कि यह जाम एक कार के खराब होने की वजह से लगा है। एक अन्य यात्री ने एक्स पर लिखा- पिछले 50 मिनट से बारापुल्ला पर ट्रैफिक में फंसा हूं। बहुत ही खराब स्थिति है। गाड़ियां हिल भी नहीं रही हैं। CGO कॉम्प्लेक्स के आस-पास, लोधी रोड और लाला लाजपत राय रोड पर भारी जाम देखा गया। निजामुद्दीन में नीला गुंबद और बदरपुर बॉर्डर के बीच मथुरा रोड पर भी दोनों तरफ भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। NH-48 पर स्थिति और भी खराब दिखी जहां गाड़ियां एक-दूसरे से सटकर फंसी थीं।
इस बीच एक नई ट्रैफिक एडवाइजरी आई है। इसमें कहा गया है कि 4 नवंबर को करकरी मोड़ से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की ओर प्रस्तावित मार्च के कारण दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक विकास मार्ग पर करकरी मोड़ से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की ओर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। मार्च के दौरान करकरी मोड़ से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन तक सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। करकरी मोड़ से ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ा जाएगा। ऐसे में ITO की ओर जाने वाले यात्रियों को 'मास्टर प्लान रोड - पुस्ता रोड' का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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