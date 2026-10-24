दिल्ली को जाममुक्त करने की बड़ी तैयारी; आएगा नया मास्टर प्लान, कैसे होगा समाधान?
मास्टर प्लान 2047 के तहत दिल्ली को जाम-मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण और स्मार्ट पार्किंग योजना के गठन का प्रस्ताव लाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साधन को विकसित किया जा रहा है। इसे लेकर राजधानी की सभी तरह की परिवहन सेवाओं व साधनों को एकीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दिल्ली को जाम मुक्त करने और व्यवस्थित परिवहन सेवाओं के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी-यूएमटीए) के गठन की भी तैयारी की जा रही है।
आएगा नया मास्टर प्लान
इस संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2047 को लेकर डीडीए की ग्यारवही बैठक में इस नए प्राधिकरण को स्थापित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस प्राधिकरण के जरिए शहर की एक व्यापक गतिशीलता का नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें सभी प्रकार के परिवहन साधनों को एक साथ जोड़ते हुए उसकी निगरानी करने और योजना को लागू करने का यह नया प्राधिकरण काम करेगा।
कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर चर्चा
इस बैठक में दिल्ली नगर निगम, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिल्ली सरकार के कई विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, एनएचएआई, डीएमआरसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के प्रतिनिधि, अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सभी हितधारकों ने राजधानी के यातायात व पार्किंग प्रबंधन, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की व सुझाव दिए।
भीड़ कम करने के लिए बनेगी योजना
इसके अलावा बैठक में एकीकृत पार्किंग योजना ढांचा को तैयार करने का प्रस्ताव भी लाया गया है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में सड़कों पर से ट्रैफिक की भीड़ कम करने के उपायों की भी पहचान की गई है जैसे कि नए सड़क नेटवर्क, अंडरपास, एलिवेटेड कॉरिडोर और क्रॉस-कॉरिडोर विकसित करना, अधूरे सड़क संपर्क (मिसिंग लिंक्स) को जोड़ना, सड़क जंक्शनों में सुधार करना और बाधाओं को दूर करना।
एआई से होगा पार्किंग प्रबंधन
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि एमपीडी के तहत पार्किंग की इस योजना में स्मार्ट और टिकाऊ गतिशीलता समाधानों की कार्य योजना बनाई गई है। जिसमें स्वच्छ ईंधन का उपयोग, तकनीकी रूप से उन्नत परिवहन प्रणालियां, ट्रैफ़िक व पार्किंग प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल है।
नए प्राधिकरण से ये होगा लाभ
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मास्टर प्लान 2047 के प्रावधानों के अनुसार ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली में मेट्रो, रेल, बस के साथ सड़कों पर यातायात की बेहतर सुविधा विकसित होगी। यह प्राधिकरण गतिशीलता (मोबिलिटी) योजना को बनाएगा। इसके जरिए दिल्ली के व्यस्त सड़क मार्गों में जाम खत्म करने को लेकर भी प्लान बनेगा।
इन परियोजनाओं पर शुरू किया जा रहा काम
1- मेट्रो के नेटवर्क का 416 किमी से बढ़कर 695 किमी तक विस्तार होगा।
2- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नमो भारत का नेटवर्क 82 किमी से 383 किमी तक किया जाएगा।
3- सराय काले खां, आनंद विहार और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख स्थान रेल-मेट्रो व बस के ट्रांजिट हब बनेंगे।
4- दो सौ किलोमीटर के साइकल ट्रैक को राजधानी में बनाया जा रहा है।
भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र की पहचान हुई
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि पार्किंग प्रबंधन को लेकर भी कई योजनाओं पर एमपीडी के जरिए काम होगा। एमपीडी की योजना में पार्किंग नियमों को तर्कसंगत बनाने, मांग प्रबंधन के जरिए मौजूदा पार्किंग सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने और क्षेत्र-आधारित व्यापक पार्किंग योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है। इसमें अधिक ट्रैफिक और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र की पहचान करने की बात कही गई है। इस पर काम शुरू किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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