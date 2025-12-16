छोटे-छोटे बदलाव कर दिल्ली के 14 इलाकों में कम किया जाम, PWD की बड़ी पहल
ट्रैफिक पुलिस की ओर से मिली 62 जाम वाली जगहों की सूची पर पीडब्ल्यूडी ने तेजी से काम किया है और 23 में से 14 स्थानों पर जाम की समस्या का समाधान कर दिया है, जबकि अन्य 3 समस्याओं को 30 जून से पहले सुलझाया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिल्ली में जाम के 62 स्थानों को लेकर दी गई सूची पर पीडब्ल्यूडी ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। इनमें से 23 स्थानों पर समाधान का काम पीडब्ल्यूडी से संबंधित था। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस द्वारा 14 स्थानों पर जाम को लेकर बताई गई समस्या का समाधान कर दिया है।
विभाग का कहना है कि तीन समस्याओं का समाधान 30 जून से पहले कर दिया जाएगा, जबकि चार स्थानों पर जाम का समाधान करने के लिए लंबा समय लग सकता है। ऐसे स्थानों पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया है।
बता दें कि बीते नवंबर माह में ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली सरकार को बताया गया कि 62 स्थानों पर सुबह एवं शाम के समय भारी जाम लगता है। इन स्थानों पर छोटे-छोटे बदलाव कर जाम को कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा यह सूची पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। उन्होंने छानबीन में पाया कि इस सूची में 23 जगह उनसे संबंधित हैं। अन्य इलाकों में अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, गड्ढा खोदने आदि कारणों से जाम लग रहा है जिस पर कार्रवाई निगम, दिल्ली जल बोर्ड एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा की जाएगी।
फुटपाथ की चौड़ाई को कम किया
शादीपुर मेट्रो स्टेशन के समीप लगने वाले जाम को कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ की चौड़ाई को कम करने की सलाह दी थी जिसे जिसे पीडब्ल्यूडी ने पूरा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वहां होने वाली अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह ट्रैफिक पुलिस को दी है।
यहां किया गया सुधार
- शादीपुर डिपो चौक
- बुलवर्ड रोड
- बुराड़ी सौ फुट रोड
- मजनू का टीला
- विकास मार्ग
- सीलमपुर टी प्वॉइंट
- कोहाट से मधुबन चौक
- बवाना चौक
- सब्जी मंडी, नजफगढ़
- दिल्ली गेट नजफगढ़
- उत्तम नगर
- विशाल चौक
- कापसहेड़ा चौक
- सफदरजंग अस्पताल
अन्य स्थानों पर जाम के बड़े कारण
- अवैध पार्किंग
- रेहड़ी-पटरी वालों का अतिक्रमण
- बस स्टॉप गलत जगह होना
- निगम या जल बोर्ड द्वारा खोदे गड्ढे
(इनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं)
नई दिल्ली स्टेशन के पास नहीं हो सकते बदलाव
ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ एवं भवभूति मार्ग पर जाम लगने की जानकारी दी गई थी। पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि यहां एफओबी या अंडरपास फिलहाल नहीं बनाए जा सकते क्योंकि पुनर्विकास का काम चल रहा है।