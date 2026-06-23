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दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 12617 चालान काटे, 1596 अतिक्रमण हटाए गए

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Traffic Enforcement Drive: दिल्ली पुलिस ने महज एक सप्ताह के भीतर 12617 ट्रैफिक चालान काटे। इसी बीच 1596 सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए। पुलिस ने लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 97 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन (MWA) के साथ बैठकें कीं।

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 12617 चालान काटे, 1596 अतिक्रमण हटाए गए

Delhi Traffic Enforcement Drive: दिल्ली पुलिस ने महज एक सप्ताह के भीतर 12617 ट्रैफिक चालान काटे। इसी बीच 1596 सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण हटाए। पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा बढ़ाने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की गई। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई से राजधानी की सड़कें वास्तव में जाम मुक्त हो पाएंगी?

दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह ज्वाइंट ऑपरेशन जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर चलाया है। इस दौरान प्रमुख सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग की गई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ स्थानीय लोगों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से भी बातचीत की गई।

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12617 वाहनों के चालान, 1596 के अतिक्रमण हटाए गए

अभियान के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 12617 वाहनों के चालान किए गए। वहीं, सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले 1596 अवैध रेहड़ी-पटरी और अन्य अतिक्रमण हटाए गए। गंभीर नियम उल्लंघन के मामलों में 81 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ 110 एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में अन्य वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई।

पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में करीब 15 हजार वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं, अवैध ब्लैक फिल्म लगाने पर 955 चालान काटे गए और शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में 567 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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48,472 पार्किंग चालान जारी किए गए

अवैध पार्किंग भी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह मानी जाती है। इसे देखते हुए पुलिस ने एक सप्ताह के दौरान 48,472 पार्किंग चालान जारी किए और 3,922 वाहनों को सड़क और सार्वजनिक स्थानों से हटाकर टो किया। अधिकारियों का मानना है कि इससे कई प्रमुख मार्गों पर यातायात सुचारु बनाने में मदद मिली।

लोगों की भागीदारी के लिए बैठकें भी हुईं

अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 97 रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन (MWA) के साथ बैठकें कीं। इसके अलावा 'प्रोजेक्ट संगम' के तहत 21 बैठकें आयोजित कर स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर चर्चा की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल चालान और अतिक्रमण हटाने से स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए लगातार निगरानी, नागरिकों की भागीदारी और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी जरूरी है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस का यह अभियान राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक जाम कम करने में कितना असरदार साबित होता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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