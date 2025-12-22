दिल्ली में सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान हो जाएंगे माफ? LG को भेजा गया एमनेस्टी स्कीम का प्रस्ताव

संक्षेप: Delhi Traffic Challans Waiver Amnesty Scheme : दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) ला सकती है। पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफी के प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेज दी गई है।

दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में सभी पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफ करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम (आम माफी योजना) ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इसका मकसद दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए जुर्माने को खत्म करके वाहन चालकों को राहत देना है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि पेंडिंग ट्रैफिक चालान माफी के प्रस्ताव की फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी गई है और आने वाले दिनों में इसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। अगर इस प्रस्ताव को एलजी और कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो यह योजना दिल्ली में अब तक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए सभी ट्रैफिक चालानों पर लागू होगी।

हालांकि इस बीच तेजी से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जुड़े उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एक मंत्री ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) और पुलिस के अधिकारियों को कैमरों का इस्तेमाल कर गाड़ियों पर नजर रखने के लिए पेट्रोल पंपों पर तैनात किया गया है।

पहली बार उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दी जा रही है, जबकि बार-बार उल्लंघन करने वालों पर चालान किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि एम्बुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं को इन जुर्माने से छूट दी गई है।

मंत्री ने एनफोर्समेंट डेटा शेयर करते हुए बताया कि टीमों ने 17 दिसंबर को 1,728 चालान, 18 दिसंबर को लगभग 300 और 19 दिसंबर को लगभग 700 चालान जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिन गाड़ियों को एंड-ऑफ-लाइफ (उम्र पूरी कर चुके) घोषित किया गया है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है।

आधिकारिक डेटा से यह भी पता चलता है कि पिछले दो महीनों में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट वाले ड्राइवरों के 1.56 लाख से ज्यादा चालान किए गए, क्योंकि अधिकारियों ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जांच तेज कर दी है। बिना वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पिछले तीन सालों में तीन गुना से ज्यादा बढ़ गई है, जो 2023 में 2.32 लाख चालान से बढ़कर 2024 में 5.98 लाख और 15 दिसंबर तक 2025 में 8.22 लाख हो गई है।