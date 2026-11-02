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सावधान! दिल्ली में बाइक मालिक के घर चालान पहुंचा तो खुला नंबर प्लेट क्लोनिंग का राज, फोटो ने उड़ाए होश

By , Rajneesh Kumar Pandey, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली में एक बाइक की ‘नंबर प्लेट क्लोनिंग’ का मामला सामने आया है।इसका पता तब चला जब बाइक मालिक के पास बिना हेलमेट वाहन चलाने का चालान उनके घर पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस की साइट पर जाकर जब उन्होंने फोटो देखा तो उनके होश उड़ गए। फोटो में एक स्कूटी पर उनकी बाइक की नंबर प्लेट लगी थी।

सावधान! दिल्ली में बाइक मालिक के घर चालान पहुंचा तो खुला नंबर प्लेट क्लोनिंग का राज, फोटो ने उड़ाए होश
ट्रैफिक चालान - AI से बनाई गई तस्वीर

राजधानी दिल्ली में सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) की अनिवार्यता के बावजूद वाहनों की ‘नंबर प्लेट क्लोनिंग’ के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अपने वाहन को लेकर सुरक्षा का संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है।

ताजा मामला खजूरी खास इलाके का है, जहां एक बाइक मालिक को उनकी बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली फर्जी नंबर प्लेट एक स्कूटी में लगे होने के बारे में ट्रैफिक चालान के माध्यम से पता चला। फर्जी नंबर प्लेट वाली स्कूटी को देखकर पीड़ित के होश ही उड़ गए। उनकी मुख्य चिंता यह है कि इस स्कूटी से कोई वारदात होने पर कौन जिम्मेदार होगा। आखिर उनके बाइक की नंबर प्लेट को स्कूटी पर फर्जी तरीके से लगाकर आरोपी कैसे घूम रहे हैं।

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खजूरी खास के बदरपुर खादर गली संख्या-12 निवासी शंभू कुमार पाठक के पास काले रंग की बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है, लेकिन उनके होश तब उड़ गए, जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से उनके घर पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 133 के तहत एक कानूनी नोटिस पहुंचा। नोटिस के मुताबिक, 21 अक्टूबर को दोपहर 3:49 बजे खजूरी चौक पर बिना हेलमेट वाहन चलाने के जुर्म में उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर पर 1000 रुपये का चालान काटा गया।

साथ ही, 60 दिनों के भीतर चालक का ब्योरा न देने या चालान न भरने पर छह महीने तक की जेल या 5,000 रुपये के जुर्माने की चेतावनी भी दी गई। जब शंभू ने दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर चालान के साथ संलग्न 'वायलेशन प्रूफ' देखा तो वह दंग रह गए। फोटो में उनकी काले रंग की बाइक के बजाय लाल रंग की एक स्कूटी दिख रही थी, जिस पर दो युवक बिना हेलमेट के सवार थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस स्कूटी के पीछे साधारण नंबर प्लेट पर शंभू की बाइक का ही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी नंबर प्लेट लगी हुई थी।

पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने यह देखा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करें, फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस कौ टैग कर सूचित किया है और अब औपचारिक शिकायत भी दे रहे हैं।

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ये सावधानियां बरतें

● नियमित रूप से traffic. delhipolice. gov.in पर जाकर पेंडिंग चालान की जांच करते रहें।

● चालान के मैसेज के लिए वाहन के आरसी रिकॉर्ड में अपना चालू मोबाइल नंबर अपडेट रखें।

● वाहन की फोटो सोशल मीडिया या ऑनलाइन री-सेल प्लेटफॉर्म पर डालते समय नंबर प्लेट को धुंधला कर दें।

शिकार होने पर तत्काल करें ये उपाय

1 अज्ञात चालान मिलते ही उसकी कॉपी और उसमें लगे संदिग्ध वाहन की फोटो डाउनलोड कर लें।

2. स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दें। निर्धारित समय-सीमा के भीतर पोर्टल पर नोटिस ब्रांच में शिकायत की कॉपी के साथ पक्ष दर्ज कराएं।

3. इसके बाद नोटिस ब्रांच की आधिकारिक ईमेल आईडी (tinbt-dtp@nic.in) पर सारे सबूत भेजकर चालान रद्द करने का अनुरोध करें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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