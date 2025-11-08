दिल्ली में समय रैना का लाइव शो, आज और कल इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

संक्षेप: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के लाइव शो के कारण 8 और 9 नवंबर को दिल्ली के इंडिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने अलर्ट जारी किया है।

अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आने-जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। इस वीकेंड दिल्ली की कई रास्तों पर ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है। मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना का लाइव शो 8 और 9 नवंबर को इंडिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के मेन एरीना में होने जा रहा है। दोनों दिन हजारों फैंस की भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है।

इन रास्तों पर होगी दिक्कत ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्टेडियम के आसपास भारी जाम लग सकता है। इसलिए 8 नवंबर दोपहर 1 बजे से 9 नवंबर रात 11 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन और पाबंदियां लगेंगी। विकास मार्ग, आईपी मार्ग (एमजीएम रोड) और रिंग रोड के राजघाट से आईपी डिपो तक के हिस्से पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इस रूट पर भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी।

स्टेडियम कैसे पहुंचें? दर्शकों को सलाह दी गई है कि वे इन सड़कों से पूरी तरह बचें। जो लोग शो देखने जा रहे हैं, वे गेट नंबर के हिसाब से सही रास्ता चुनें। गेट 7 और 8 के लिए वेलोड्रॉम रोड से आना होगा, जबकि गेट 16, 18, 21, 22 और 23 के लिए रिंग रोड से एमजीएम रोड का रास्ता लेना पड़ेगा।

पार्किंग को लेकर क्या एडवाइजरी? पार्किंग सबसे बड़ी चुनौती है। स्टेडियम में जगह बेहद सीमित है, इसलिए सिर्फ वैलिड पार्किंग लेबल वाली गाड़ियां ही अंदर जा सकेंगी। लेबल को गाड़ी के आगे वाले शीशे पर चिपकाना जरूरी है और नंबर साफ दिखना चाहिए। बिना लेबल की गाड़ी को स्टेडियम के नजदीक भी आने नहीं दिया जाएगा। पार्किंग का एकमात्र रास्ता एमजीएम रोड से है, इसलिए लेबल धारकों को रिंग रोड लेकर आना होगा।

राजघाट से आईपी फ्लाईओवर तक रिंग रोड की दोनों साइड पर पार्किंग सख्त मना है। गलत जगह खड़ी गाड़ियां तुरंत टो की जाएंगी और मालिक पर कानूनी कार्रवाई होगी।