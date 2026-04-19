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काम की बात: दिल्ली में VVIP मूवमेंट; कहीं डायवर्जन, तो कहीं ट्रैफिक बंद! कल निकलने से पहले जान लें अपडेट

Apr 19, 2026 04:29 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Traffic Advisory: 20 अप्रैल को महात्मा गांधी स्मृति स्थल, राजघाट पर कई वीवीआईपी मेहमान आने हैं। इसके चलते इस इलाके में हैवी ट्रैफिक मूवमेंट के आसार हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को कंट्रोल में करने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है, जिसकी जानकारी एडवायजरी जारी करके दी गई है।

दिल्ली में VVIP मूवमेंट; कहीं डायवर्जन, तो कहीं ट्रैफिक बंद! कल निकलने से पहले जान लें अपडेट

Delhi Traffic Advisory: 20 अप्रैल को महात्मा गांधी स्मृति स्थल, राजघाट पर कई वीवीआईपी मेहमान आने हैं। इसके चलते इस इलाके में हैवी ट्रैफिक मूवमेंट के आसार हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को कंट्रोल में करने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया है, जिसकी जानकारी एडवायजरी जारी करके दी गई है। बताया गया है कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक के लिए कुछ सड़कों पर डायवर्जन और प्रतिबंधन लागू किया जाएगा।

इन रास्तों पर लागू रहेगा डायवर्जन और प्रतिबंधन

जिन रास्तों पर असर पड़ने की संभावना है, उनमें आईटीओ चौक से दिल्ली गेट (बीएसजेड मार्ग), शांतिवन चौक से आईटीओ फ्लाईओवर, आसफ अली रोड, गुरु नानक चौक से रंजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास शामिल हैं।

इसके अलावा आईटीओ चौक, दिल्ली गेट, गुरु नानक चौक, शांतिवन चौक और आईपी फ्लाईओवर जैसे स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन देखने को मिल सकता है। ऐसे में इन इलाकों से गुजरने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह भी दी

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और बताए गए मार्गों से बचें। साथ ही वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और केवल निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने को कहा गया है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसा करने से बचें। आम जनता से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि यातायात सुचारु रूप से चलता रहे।

'नो योर दिल्ली' में जानिए ‘राजघाट’ की कहानी

राजघाट राजधानी दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का स्मारक स्थल है। यहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यह यमुना नदी के किनारे बना एक शांत और हरा-भरा परिसर है। काले संगमरमर से बना राजघाट का प्लेटफॉर्म बेहद आकर्षक लगता है। इसके ऊपर “हे राम” लिखा हुआ है। माना जाता है कि ये गांधी जी के आखिरी शब्द थे। यहां हर साल 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 30 जनवरी (पुण्यतिथि) पर देश-विदेश के नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। यह जगह दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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