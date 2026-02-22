Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

दिल्ली में आज ये रास्ते रहेंगे ब्लॉक; जाम से बचने के लिए देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी

Feb 22, 2026 12:58 am ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में रविवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मैराथन आयोजित होगी, जिसमें 13 हजार लोग हिस्सा लेंगे। इस कारण कई सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। कई सड़कों पर यातायात बंद या डायवर्ट रहेगा।

दिल्ली में आज ये रास्ते रहेंगे ब्लॉक; जाम से बचने के लिए देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। यह दौड़ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट और लोधी रोड जैसे प्रमुख इलाकों से गुजरेगी, जिसमें करीब 13 हजार लोग हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के कारण कई सड़कों पर यातायात बंद या डायवर्ट रहेगा। इसके साथ ही बार काउंसिल चुनावों की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट के पास शेरशाह रोड भी प्रभावित रहेगी। पुलिस ने रिंग रोड और आश्रम जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है।

मैराथन में 42 किमी, 21 किमी और 10 किमी की अलग-अलग दौड़ शामिल होंगी, जिनमें लगभग 13 हजार लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। यह दौड़ भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड और इंडिया गेट जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगी। आयोजन के कारण सुबह 3.45 से 9.30 बजे तक कई सड़कों पर यातायात बाधित रहेगा। पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े।

इन सड़कों पर आवाजाही की पाबंदियां

मैराथन की वजह से राजधानी की कई मुख्य सड़कों पर यातायात बदला रहेगा। फोर्थ एवेन्यू-भीष्म पितामह मार्ग जंक्शन, सेवा नगर फ्लाईओवर के नीचे, कोटला रेड लाइट, मेहरचंद मार्केट, सेकेंड व फिफ्थ एवेन्यू, जोर बाग कॉलोनी रोड और अरबिंदो मार्ग-लोधी रोड जंक्शन पर वाहनों की आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

इसके अलावा लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड-भैरों रोड जंक्शन, क्यू-पॉइंट, मान सिंह रोड, जनपथ-मौलाना आजाद रोड, गोल डाक खाना, विंडसर प्लेस, तिलक मार्ग-सी हेक्सागन, पुराना किला रोड और शेरशाह रोड समेत कई चौराहों पर डायवर्जन लागू रहेगा। वाहन चालकों को इन डायवर्जन का पालन करने और वैकल्पिक रास्तों को अपनाने की सलाह दी गई है।

इन मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह

उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर पर वाहन चालकों को रिंग रोड–आश्रम चौक–सराय काले खां–आईपी फ्लाईओवर–आईएसबीटी कश्मीरी गेट। वैकल्पिक रूप से धौला कुआं–सरदार पटेल मार्ग–11 मूर्ति–मदर टेरेसा क्रिसेंट–आरएमएल गोल चक्कर–गोल डाकखाना–बाबा खड़क सिंह मार्ग–कनॉट प्लेस आउटर सर्किल–मिंटो रोड–जवाहरलाल नेहरू मार्ग को अपनाने की सलाह दी गई है।

इन रास्तों का भी करें इस्तेमाल

वहीं पूर्वी-पश्चिम कॉरिडोर पर वाहन चालकों को डीएनडी फ्लाईओवर–सन डायल–बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग–एम्स चौक–रिंग रोड–धौला कुआं–नारायणा फ्लाईओवर। अन्य विकल्प: विकास मार्ग–आईटीओ–दीन दयाल उपाध्याय मार्ग–मिंटो रोड–कनॉट प्लेस आउटर सर्किल–पंचकुइयां रोड का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

इन रास्तों से भी परहेज करने की सलाह

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चुनाव के चलते रविवार और सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट परिसर के आसपास ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शेरशाह रोड को इंडिया गेट और मथुरा रोड दोनों ओर से बंद किया जाएगा। वाहन चालकों को तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन, जाकिर हुसैन मार्ग और पुराना किला रोड से बचने की सलाह दी गई है। वहीं तिलक मार्ग-भगवान दास रोड, शेरशाह रोड-मथुरा रोड समेत कई क्रॉसिंग पर डायवर्जन लागू रहेगा।

ये भी पढ़ें:एमपी की अंतिम वोटर लिस्ट जारी, 34 लाख से अधिक नाम हटाए गए
ये भी पढ़ें:भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़; पुलिस का ऐक्शन 7 BJP कार्यकर्ताओं पर केस
ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में इंडस्ट्रियल पलूशन पर सख्ती; CAQM ने तय की उत्सर्जन की लिमिट
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।